ПСЖ отказался выплатить Килиану Мбаппе зарплату

Килиан Мбаппе. Фото: instagram.com/k.mbappe

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) призвала клуб "ПСЖ" выплатить Килиану Мбаппе задолженность по зарплате в размере 55 миллионов евро. В ответ французский клуб отказался выполнить это требование.

Об этом пишет Mail Sport.

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"ПСЖ" отказался выплатить игроку задолженность по зарплате. Дело теперь будет рассматриваться в суде. Известно, что Мбаппе потребовал от руководства бывшего клуба выплатить ему заработную плату и бонусы за апрель, май и июнь 2024 года.

В то же время в "ПСЖ" убеждены, что их действия были правомерными. Руководство клуба объявило о намерении подать иск в суд на Мбаппе.

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