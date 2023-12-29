Мбаппе заявив, що люди перебільшують його вплив на ПСЖ

Французький форвард Кіліан Мбаппе. Фото: Instagram.com/k.mbappe

Гравець "ПСЖ" Кіліан Мбаппе прокоментував заяви стосовно його значного впливу на французький клуб. За його словами, люди сильно перебільшують, коли кажуть, що він той, хто "робить все".

Слова французького футболіста наводить butfootballclub.fr.

Читайте також:

Вплив Мбаппе

Зірка "ПСЖ" зазначив, що існують люди, які вважать, що він "тримає" команду, але за його словами, вони перебільшують.

"Люди вважають, що у мене є значна влада в клубі, але її перебільшують. Вони думають, що я той, хто робить все: збирає команду, каже, що треба зробити, і вирішує, хто, чим повинен займатися. Хоча мені подобається бути залученим до справ клубу та бути відданим, я футболіст і це основа всього. Не варто помилятися щодо того, хто я такий", — поділився футболіст.

Крім цього, він зазначає, що, має власні погляди та цінності, які захищає.

"Я маю права, які я хочу відстоювати. Але я не вважаю, що я більше, ніж є насправді", — сказав зірковий футболіст.

Мбаппе не продовжив контракт із ПСЖ

Відомо, що форвард досі не продовжив свій контракт із французьким клубом — невдовзі він може укласти договір з будь-якою командою. Тому керівництво іспанського "Реал Мадриду" робить ще одну спробу підписати гравця. Клуб дав Кіліану час, щоб вирішити, чи хоче він приєднатися до них, чи ні.

Відомо, що контракт Мбаппе із "ПСЖ" закінчується 1 січня. Відповідно гравець зможе вести переговори з іншими клубами перед потенційним безкоштовним трансфером.

В цьому сезоні Кіліан Мбаппе зіграв 22 матчі за "ПСЖ", забив 21 гол та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, "Барселона" у січні зробить усе можливе, щоб підписати лідера "Жирони".

Колишній головний тренер "Динамо" може очолити "Ворсклу".

Георгій Судаков прокоментував свій відхід із "Шахтаря".

Тренер хорватського клубу вперше розповів, чому ігнорує Гармаша.

Названо найкращого тренера року у футболі — переміг із феноменальним відривом.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.