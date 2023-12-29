Мбаппе заявил, что люди преувеличивают его влияние на ПСЖ

Французский форвард Килиан Мбаппе. Фото: Instagram.com/k.mbappe

Игрок "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал заявления по поводу его значительного влияния на французский клуб. По его словам, люди сильно преувеличивают, когда говорят, что он "делает все".

Слово французского футболиста приводит butfootballclub.fr.

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Воздействие Мбаппе

Звезда "ПСЖ" отметил, что существуют люди, которые считают, что он "держит" команду, но, по его словам, они преувеличивают.

"Люди считают, что у меня есть значительная власть в клубе, но ее преувеличивают. Они думают, что я тот, кто делает все: собирает команду, говорит, что нужно сделать, и решает кто, чем должен заниматься. Хотя мне нравится быть вовлеченным в дела клуба и быть преданным, я футболист и это основа всего. Не стоит ошибаться относительно того, кто я такой", — поделился футболист.

Кроме этого, он отмечает, что имеет собственные взгляды и защищает свои ценности.

"Я имею права, которые я хочу отстаивать. Но я не считаю, что я больше, чем есть на самом деле", — сказал звездный футболист.

Мбаппе не продлил контракт с ПСЖ

Известно, что форвард до сих пор не продлил контракт с французским клубом — вскоре он может заключить договор с любой командой. Поэтому руководство испанского "Реал Мадрида" предпринимает еще одну попытку подписать игрока. Клуб дал Килиану время, чтобы решить, хочет он присоединиться к ним или нет.

Известно, что контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает 1 января. Соответственно, игрок сможет вести переговоры с другими клубами перед потенциальным бесплатным трансфером.

В этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл 22 матча за "ПСЖ", забил 21 гол и отдал 2 результативных передачи.

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