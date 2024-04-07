Мбаппе знову принизили, а ПСЖ зганьбився у матчі з аутсайдером чемпіонату Франції

Гонсалу Рамуш та Кілліан Мбаппе. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Лідер першого дивізіону чемпіонату Франції "ПСЖ" у 28-му турі зустрівся з останньою командою турнірної таблиці "Клермоном". Цікаво, що головний тренер парижан Луїс Енріке залишив на лаві запасних свою зірку Кіліана Мбаппе.

"ПСЖ" у цьому матчі зненацька втратив очки, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ramos saves PSG from losing against Clermont at home 👀 pic.twitter.com/esX8iHFcSy — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 6, 2024

"ПСЖ" не допоміг принижений Мбаппе

Ще у першому таймі "Клермон" несподівано відкрив рахунок після удару Кейта. У наступний час парижани намагалися зрівняти рахунок, але вийшло це лише на 85-й хвилині зусиллями Гонсалу Рамуша.

Щодо Мбаппе, то його знову принизили, як вважають сам Кілліан та його оточення. Якщо раніше вони називали приниженням вихід у старті та заміну на 67-й хвилині, то вихід із лави запасних мав стати для нього глибокою психологічною проблемою. До того ж форвард не врятував свою команду від втрати очок.

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке не дає грати Мбаппе повні матчі, оскільки футболіст влітку покине команду, й іспанський фахівець навчає грати підопічних без Кілліана.

"ПСЖ" — "Клермон" — 1:1

Голи: Рамуш 85 — Кейта 32.

"ПСЖ": Тенас — Мукієле (Хакімі, 13), Скріньяр (Маркіньос, 67), Данілу, Загe — Асенсіо, Угарте, Солер — Коло Муані (Мбаппе, 67), Гонсалу Рамуш, Меюлю (Лі Кан Ін, 67).

"Клермон": Ндіае — Кофріє, Пельмар, Матсіма - Аллевіна (Зеффан, 53), Гастьєн, Кеїта (Білла, 84), Нето — Маньєн (Жаке, 73), Чам — Віржініус (Ніколсон, 63).

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