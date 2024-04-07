Мбаппе знову принизили, а ПСЖ зганьбився у матчі з аутсайдером чемпіонату Франції
Лідер першого дивізіону чемпіонату Франції "ПСЖ" у 28-му турі зустрівся з останньою командою турнірної таблиці "Клермоном". Цікаво, що головний тренер парижан Луїс Енріке залишив на лаві запасних свою зірку Кіліана Мбаппе.
"ПСЖ" у цьому матчі зненацька втратив очки, повідомив портал Новини.LIVE.
Ramos saves PSG from losing against Clermont at home 👀 pic.twitter.com/esX8iHFcSy— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 6, 2024
"ПСЖ" не допоміг принижений Мбаппе
Ще у першому таймі "Клермон" несподівано відкрив рахунок після удару Кейта. У наступний час парижани намагалися зрівняти рахунок, але вийшло це лише на 85-й хвилині зусиллями Гонсалу Рамуша.
Щодо Мбаппе, то його знову принизили, як вважають сам Кілліан та його оточення. Якщо раніше вони називали приниженням вихід у старті та заміну на 67-й хвилині, то вихід із лави запасних мав стати для нього глибокою психологічною проблемою. До того ж форвард не врятував свою команду від втрати очок.
Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке не дає грати Мбаппе повні матчі, оскільки футболіст влітку покине команду, й іспанський фахівець навчає грати підопічних без Кілліана.
"ПСЖ" — "Клермон" — 1:1
Голи: Рамуш 85 — Кейта 32.
"ПСЖ": Тенас — Мукієле (Хакімі, 13), Скріньяр (Маркіньос, 67), Данілу, Загe — Асенсіо, Угарте, Солер — Коло Муані (Мбаппе, 67), Гонсалу Рамуш, Меюлю (Лі Кан Ін, 67).
"Клермон": Ндіае — Кофріє, Пельмар, Матсіма - Аллевіна (Зеффан, 53), Гастьєн, Кеїта (Білла, 84), Нето — Маньєн (Жаке, 73), Чам — Віржініус (Ніколсон, 63).
Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.
Супряга розповів, у який клуб перейде з "Динамо".
Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.
Зідан назвав гравця, з яким мріяв попрацювати, але не зміг.
Шапаренко та інші гравці" Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.
Читайте Новини.LIVE!