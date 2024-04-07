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Мбаппе снова унизили, а ПСЖ опозорился в матче с аутсайдером чемпионата Франции

7 апреля 2024 08:52
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Агабекян Карен
редактор
Мбаппе снова унизили, а ПСЖ опозорился в матче с аутсайдером чемпионата Франции
Гонсалу Рамуш и Киллиан Мбаппе. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лидер первого дивизиона чемпионата Франции "ПСЖ" в 28-м туре встретился с последней командой турнирной таблицы "Клермоном". Интересно, что главный тренер парижан Луис Энрике оставил на скамейке запасных свою звезду Килиана Мбаппе.

"ПСЖ" в этом матче неожиданно потерял очки, сообщил портал Новини.LIVE.

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Еще в первом тайме "Клермон" неожиданно открыл счет после удара Кейта. В последующее время парижане пытались сравнять счет, но вышло это у них лишь на 85-й минуте усилиями Гонсалу Рамуша.

Касаемо Мбаппе, то его снова унизили, как считают сам Киллиан и его окружение. Если раньше они называли унижением выход в старте и замену на 67-й минуте, то выход с лавки запасных должен был стать для него глубокой психологической проблемой. К тому же форвард не спас свою команду от потери очков.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике не дает играть Мбаппе полные матчи, поскольку футболист летом покинет команду, и испанский специалист учит играть подопечных без Киллиана.

"ПСЖ" — "Клермон" — 1:1

Голы: Рамуш 85 — Кейта 32.

"ПСЖ": Тенас — Мукиеле (Хакими, 13), Скриньяр (Маркиньос, 67), Данилу, Загe — Ассенсио, Угарте, Солер — Коло Муани (Мбаппе, 67), Гонсалу Рамуш, Меюлю (Ли Кан Ин, 67).

"Клермон": Ндиае — Кофрие, Пельмар, Матсима — Аллевина (Зеффан, 53), Гастьен, Кеита (Билла, 84), Нето — Маньен (Жаке, 73), Чам — Виржиниус (Николсон, 63).

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футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Французская Лига 1

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