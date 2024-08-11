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Мчедлідзе назвав несподівану причину поразки у "бронзовому фіналі"

11 серпня 2024 19:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Мчедлідзе назвав несподівану причину поразки у "бронзовому фіналі"
Мураз Мчедлідзе після поразки від Магомедхана Магомедова. Фото: Reuters/Arlette Bashizi
Валерій Ковалевич - Редактор

Борець вільного стилю Мураз Мчедлідзе став останнім українським спортсменом, який виборював медаль на Олімпіаді в Парижі. У "бронзовій сутичці" він не досяг успіху проти досвідченого та титулованого суперника.

Вихід у "бронзовий фінал" став найкращим досягненням у кар'єрі Мчедлідзе, нагадує НОК України.

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Мураз Мчедлідзе провів чотири поєдинки на Олімпіаді у Парижі. Він здобув дві перемоги у вільній боротьбі у ваговій категорії до 97 кг. Українець зазнав стільки ж поразок. Суперники, які взяли гору над спортсменом, вибороли в Парижі медалі.

Мураз Мчедлідзе
Мураз Мчедлідзе під час бою. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Як Мчедлідзе оцінив власний виступ

Лише за місяць до початку Олімпіади 30-річний борець дізнався, що візьме участь в Іграх-2024. Під керівництвом свого тренера Мчедлідзе форсував вихід на пік форми, щоби претендувати на медаль.

Мураз збирається проаналізувати помилки, яких припустився на турнірі. Він мріяв здобути нагороду і присвятити її батькові. Гурам Мчедлідзе теж був борцем. Він завоював медаль на Олімпіаді-2000 у складі збірної Грузії, але потім був змушений залишити країну через російську агресію.

Також борцем є молодший брат Мураза, Давид. Спортсмен сподівається, що одного дня Давид Мчедлідзе стане володарем олімпійської медалі.

Нагадаємо, українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024. 

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 вільна боротьба Мураз Мчедлідзе

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