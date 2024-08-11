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Мчедлідзе показав найкращий результат у кар'єрі, але залишився без медалі на Олімпіаді-2024

11 серпня 2024 14:03
Валерій Ковалевич - Редактор
Мчедлідзе з найкращим результатом у кар'єрі програв бій за бронзову медаль
Мураз Мчедлідзе пропускає випад суперника. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерій Ковалевич - Редактор

Борець Мураз Мчедлідзе став останнім українцем, який виступив на Олімпіаді у Парижі. Він завершив турнір поразкою у "бронзовому фіналі" з вільної боротьби у ваговій категорії до 97 кг.

Мчедлідзе продемонстрував найкращий результат у своїй кар'єрі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Мураз Мчедлідзе представляє відому спортивну дистанцію. Його батько Гурам був олімпійським медалістом у складі збірної Грузії на Іграх-2000. Для Мураза виступ на ОІ-2024 став реальним шансом здобути медаль.

Мураз Мчедлідзе
Мураз Мчедлідзе пропустив атаку суперника. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Поразка українця у "бронзовому фіналі"

Мчедлідзе отримав можливість поборотися за "бронзу" після перемоги у "втішній сутичці". У поєдинку за медаль суперником українця став досвідчений та титулований Магомедхан Магомедов.

Саме спортсмен з Азербайджану і став переможцем поєдинку. Він зумів провести прохід у ноги Муразу, а згодом швидко набрав бали, необхідні для технічної перемоги з рахунком 10:0.

Нагадаємо, українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024. 

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 вільна боротьба Мураз Мчедлідзе

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