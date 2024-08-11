Мчедлидзе с лучшим результатом в карьере проиграл схватку за бронзовую медаль

Мураз Мчедлидзе пропускает выпад соперника. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Борец Мураз Мчедлидзе стал последним украинцем, который выступил на Олимпиаде в Париже. Он завершил турнир поражением в "бронзовом финале" по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

Мчедлидзе продемонстрировал лучший результат в своей карьере, сообщает портал Новини.LIVE.

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Мураз Мчедлидзе представляет известную спортивную дистанцию. Его отец Гурам был олимпийским медалистом в составе сборной Грузии на Играх-2000. Для Мураза выступление на ОИ-2024 стало реальным шансом завоевать медаль.

Мураз Мчедлидзе пропустил атаку соперника. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Поражение украинца в "бронзовом финале"

Мчедлидзе получил возможность побороться за "бронзу" после победы в "утешительной схватке". В поединке за медаль соперником украинца стал опытный и титулованный Магомедхан Магомедов.

Именно спортсмен из Азербайджана и стал победителем поединка. Он сумел провести проход в ноги Муразу, а затем быстро набрал баллы, необходимые для технической победы со счетом 10:0.

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