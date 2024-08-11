Мчедлидзе назвал неожиданную причину поражения в "бронзовом финале"

Мураз Мчедлидзе после поражения от Магомедхана Магомедова. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Борец вольного стиля Мураз Мчедлидзе стал последним украинским спортсменом, который боролся за медаль на Олимпиаде в Париже. В "бронзовой схватке" он не сумел оказать достойное сопротивление опытному и титулованному сопернику.

Выход в "бронзовый финал" стал лучшим достижением в карьере Мчедлидзе, напоминает НОК Украины.

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Мураз Мчедлидзе провел четыре поединка на Олимпиаде в Париже. Он одержал две победы в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. Украинец потерпел столько же поражений. Соперники, которые взяли верх над спортсменом, завоевали в Париже медали.

Мураз Мчедлидзе во время схватки. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Как Мчедлидзе оценил свое выступление

Только за месяц до начала Олимпиады 30-летний борец узнал, что примет участие в Играх-2024. Под руководством своего тренера Мчедлидзе форсировал выход на пик формы, чтобы претендовать на медаль.

Мураз собирается проанализировать ошибки, которые допустил на турнире. Он мечтал завоевать награду и посвятить ее отцу. Гурам Мчедлидзе тоже был борцов. Он завоевал медаль на Олимпиаде-2000 в составе сборной Грузии, но потом был вынужден покинуть страну из-за российской агрессии.

Также борцом является и младший брат Мураза, Давид. Спортсмен надеется, что однажды Давид Мчедлидзе станет обладателем олимпийской медали.

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