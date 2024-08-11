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Медальний залік 15-го дня Олімпіади-2024 — яке місце посідає Україна та інші держави

11 серпня 2024 03:48
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Медальний залік Олімпіади-2024 за суботу, 10 серпня — підсумки змагань
Ірина Коляденко після бою з із Сакурою Мотокі. Фото: НОК України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Парижі в суботу, 10 серпня, завершився п'ятнадцятий день Олімпіади-2024. Українка Ірина Коляденко принесла нашій збірній "срібло" у фіналі турніру з вільної боротьби у вазі до 62 кг. Спортсменка боролася за золоту медаль із Сакурою Мотокі з Японії.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор

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Підсумки 15-го дня змагань у Парижі 10 серпня

  • Артистичне плавання (жінки, дует): 1. Китай, 2. Велика Британія, 3. Нідерланди
  • Баскетбол (чоловіки): 1. США, 2. Франція, 3. Сербія
  • Бокс (жінки, 57 кг): 1. Лінь Юй Тін (Китайський Тайбей), 2. Юлія Шеремета (Польща), 3. Есра Їлдиз (Туреччина), Несті Петесіо (Філіппіни)
  • Бокс (чоловіки, 57 кг): 1. Абдумалік Халоков (Узбекистан), 2. Мунарбек Сеїтбек (Киргизстан), 3. Чарлі Сеніор (Австралія), Хав'єр Ібаньєс Діас (Болгарія)
  • Бокс (жінки, 75 кг): 1. Лі Цянь (Китай), 2. Атейна Білон (Панама), 3. Кейтлін Паркер (Австралія), Сінді Нгамба (збірна біженців)
  • Бокс (чоловіки, понад 92 кг): 1. Баходір Жалолов (Узбекистан), 2. Аюб Гадфа (Іспанія), 3. Нелві Тяфак (Німеччина), Джамілі-Діні Абуду (Франція)
  • Боротьба (чоловіки, вільна боротьба, 74 кг): 1. Разамбек Джамалов (Узбекистан), 2. Дайті Такатані (Японія), 3. Кайл Дейк (США), Чермен Валієв (Албанія)
  • Боротьба (чоловіки, вільна боротьба, 125 кг): 1. Гено Петріашвілі (Грузія), 2. Амір Заре (Іран), 3. Така Акгул (Туреччина), Гіоргі Мешвілдішвілі (Азербайджан)
  • Боротьба (жінки, вільна боротьба, 62 кг): 1. Мотокі Сакура (Японія), 2. Ірина Коляденко (Україна), 3. Айсилу Тининбекова (Киргизстан), Грейс Баллен (Норвегія)
  • Брейкінг (чоловіки): 1. Phil Wizard (Канада), 2. Dany Dann (Франція), 3. Victor (США)
  • Важка атлетика (чоловіки, 102 кг): 1. Лю Хуаньхуа (Китай), 2. Акбар Джураєв (Узбекистан), 3. Євгеній Циханцов
  • Важка атлетика (чоловіки, понад 102 кг): 1. Лаша Талахадзе (Грузія), 2. Вараздат Лалаян (Вірменія), 3. Гор Мінасян (Бахрейн)
  • Важка атлетика (жінки, 81 кг): 1. Сольфрід Коанда (Норвегія), 2. Сара Ахмед (Єгипет), 3. Нейсі Баррера (Еквадор)
  • Веслування на байдарках і каное (чоловіки, байдарка-одиночка, 1000 м): 1. Йозеф Достал (Чехія), 2. Адам Варга (Угорщина), 3. Балінт Копаш (Угорщина)
  • Веслування на байдарках і каное (жінки, каное-одиночка, 200 м): 1. Кеті Вінсент (Канада), 2. Невін Гаррісон (США), 3. Яріслейдіс Сіріло (Куба)
  • Веслування на байдарках і каное (жінки, байдарка-одиночка, 500 м): 1. Ліза Каррінгтон (Нова Зеландія), 2. Тамара Чіпеш (Угорщина), 3. Емма Йоргенсен (Данія)
  • Велоспорт (чоловіки, трек, медісон): 1. Португалія, 2. Італія, 3. Данія
  • Водне поло (жінки): 1. Іспанія, 2. Австралія, 3. Нідерланди
  • Волейбол (чоловіки): 1. Франція, 2. Польща, 3. США
  • Гандбол (жіночі команди): 1. Норвегія, 2. Франція, 3. Данія
  • Гольф (серед жінок): 1. Лідія Ко (Нова Зеландія), 2. Естер Гензелейт (Німеччина), 3. Сіюй Лінь (Китай)
  • Легка атлетика (марафон серед чоловіків): 1. Тамірат Тола (Ефіопія), 2. Башир Абді (Бельгія), 3. Бенсон Кірпуто (Кенія)
  • Легка атлетика (чоловіки, стрибки у висоту): 1. Геміш Керр (Нова Зеландія), 2. Шелбі Маківон (США), 3. Мутаз Баршим (Катар)
  • Легка атлетика (чоловіки, 800 м): 1. Еммануель Ваньйоньї (Кенія), 2. Марко Ароп (Канада), 3. Джамель Седжаті (Алжир)
  • Легка атлетика (жінки, метання списа): 1. Кітаґуті Харука (Японія), 2. Джо-Ен Ван Дік (Південна Африка), 3. Нікола Огроднікова (Чехія)
  • Легка атлетика (жінки, 100 м з/б): 1. Масаї Расселл (США), 2. Сірена Самба-Маєла (Франція), 3. Жасмін Камачо-Квін (Пуерто-Рико)
  • Легка атлетика (чоловіки, 5000 м): 1. Якоб Інгебрігтсен (Норвегія), 2. Рональд Квемої (Кенія), 3. Грант Фішер (США)
  • Легка атлетика (жінки, 1500 м): 1. Фейт Кіп'єгон (Кенія), 2. Джессіка Халл (Австралія), 3. Джорджия Белл (Велика Британія)
  • Легка атлетика (чоловіки, естафета 4х400 м): 1. США, 2. Ботсвана, 3. Велика Британія
  • Легка атлетика (жінки, естафета 4х400 м): 1. США, 2. Нідерланди, 3. Велика Британія
  • Настільний теніс (мікст, команди): 1. Китай, 2. Японія, 3. Республіка Корея
  • Пляжний волейбол (чоловіки): 1. Швеція, 2. Німеччина, 3. Норвегія
  • Скелелазіння (жінки, двоборство): 1. Яня Гарнбрет (Словенія), 2. Брук Рабуту (США), 3. Джессіка Пільц (Австралія)
  • Стрибки у воду (чоловіки, 10-метрова вишка, одиночний турнір): 1. Юань Цао (Китай), 2. Рікуто Тамаї (Японія), 3. Ноа Вільямс (Велика Британія)
  • Сучасне п'ятиборство (чоловіки): 1. Ахмед Ельгенді (Єгипет), 2. Тайшу Сато (Японія), 3. Джорджо Малан (Італія)
  • Тхеквондо (чоловіки, понад 80 кг): 1. Аріан Салімі (Ірані), 2. Каден Каннінгем (Велика Британія), 3. Рафаель Альба (Куба), Шейх Сіссе (Кот-д'Івуар)
  • Тхеквондо (жінки, понад 67 кг): 1. Альтеа Лорен (Франція), 2. Свєтлана Осіпова (Узбекистан), 3. Дабін Лі (Республіка Корея), Нафія Куш (Туреччина)
  • Футбол (жінки): 1. США, 2. Бразилія, 3. Німеччина
  • Художня гімнастика (жінки, групове багатоборство): 1. Китай, 2. Ізраїль, 3. Італія
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Десятка країн, які очолюють медальний залік Олімпіади-2024. Скриншот olympics.com

Медальний залік тепер очолює Китай. На другій позиції США, а на третій — Австралія. Попри п'яте здобуте "срібло", Україна опустилася на 21-ше місце у медальному заліку. У доробку українців 12 нагород.

Нагадаємо, Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

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