Медальний залік Олімпіади-2024 за суботу, 10 серпня — підсумки змагань

Ірина Коляденко після бою з із Сакурою Мотокі. Фото: НОК України

У Парижі в суботу, 10 серпня, завершився п'ятнадцятий день Олімпіади-2024. Українка Ірина Коляденко принесла нашій збірній "срібло" у фіналі турніру з вільної боротьби у вазі до 62 кг. Спортсменка боролася за золоту медаль із Сакурою Мотокі з Японії.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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