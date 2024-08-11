Медальный зачет Олимпиады-2024 за субботу, 10 августа — итоги соревнований

Ирина Коляденко после боя с Сакурой Мотоки. Фото: НОК Украины

В Париже в субботу, 10 августа, завершился пятнадцатый день Олимпиады-2024. Украинка Ирина Коляденко принесла нашей сборной "серебро" в финале турнира по вольной борьбе в весе до 62 кг. Спортсменка боролась за золотую медаль с Сакурой Мотоки из Японии.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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