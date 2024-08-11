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Медальный зачет 15-го дня Олимпиады-2024 — какое место занимает Украина и другие государства

11 августа 2024 03:48
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Медальный зачет Олимпиады-2024 за субботу, 10 августа — итоги соревнований
Ирина Коляденко после боя с Сакурой Мотоки. Фото: НОК Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Париже в субботу, 10 августа, завершился пятнадцатый день Олимпиады-2024. Украинка Ирина Коляденко принесла нашей сборной "серебро" в финале турнира по вольной борьбе в весе до 62 кг. Спортсменка боролась за золотую медаль с Сакурой Мотоки из Японии.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Итоги 15-го дня соревнований в Париже 10 августа

  • Артистическое плавание (женщины, дуэт): 1. Китай, 2. Великобритания, 3. Нидерланды
  • Баскетбол (мужчины) : 1. США, 2. Франция, 3. Сербия
  • Бокс (женщины, 57 кг): 1. Линь Юй Тин (Китайский Тайбэй), 2. Юлия Шеремета (Польша), 3. Эсра Йылдыз (Турция), Нести Петесио (Филиппины)
  • Бокс (мужчины, 57 кг): 1. Абдумалик Халоков (Узбекистан), 2. Мунарбек Сеитбек (Кыргызстан), 3. Чарли Сениор (Австралия), Хавьер Ибаньес Диас (Болгария)
  • Бокс (женщины, 75 кг): 1. Ли Цянь (Китай), 2. Атейна Биллон (Панама), 3. Кейтлин Паркер (Австралия), Синди Нгамба (сборная беженцев)
  • Бокс (мужчины, более 92 кг): 1. Баходир Жалолов (Узбекистан), 2. Аюб Гадфа (Испания), 3. Нелви Тяфак (Германия), Джамили-Дини Абуду (Франция)
  • Борьба (мужчины, вольная борьба, 74 кг): 1. Разамбек Джамалов (Узбекистан), 2. Дайте Такатани (Япония), 3. Кайл Дейк (США), Чермен Валиев (Албания)
  • Борьба (мужчины, свободная борьба, 125 кг): 1. Гено Петриашвили (Грузия), 2. Амир Заре (Иран), 3. Такая Акгул (Турция), Гиорги Мешвилдишвили (Азербайджан)
  • Борьба (женщины, вольная борьба, 62 кг): 1. Мотоки Сакура (Япония), 2. Ирина Коляденко (Украина), 3. Айсилу Тининбекова (Кыргызстан), Грейс Баллен (Норвегия)
  • Брейкинг (мужчины): 1. Phil Wizard (Канада), 2. Dany Dann (Франция), 3. Victor (США)
  • Тяжёлая атлетика (мужчины, 102 кг): 1. Лю Хуаньхуа (Китай), 2. Акбар Джураев (Узбекистан), 3. Евгений Циханцов
  • Тяжелая атлетика (мужчины свыше 102 кг): 1. Лаша Талахадзе (Грузия), 2. Вараздат Лалаян (Армения), 3. Гор Минасян (Бахрейн)
  • Тяжёлая атлетика (женщины, 81 кг): 1. Сольфрид Коанда (Норвегия), 2. Сара Ахмед (Египет), 3. Нейси Баррера (Эквадор)
  • Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, байдарка-одиночка, 1000 м): 1. Йозеф Достал (Чехия), 2. Адам Варга (Венгрия), 3. Балинт Копаш (Венгрия)
  • Гребля на байдарках и каноэ (женщины, каноэ-одиночка, 200 м): 1. Кэти Винсент (Канада), 2. Невин Гаррисон (США), 3. Ярислейдис Сирило (Куба)
  • Гребля на байдарках и каноэ (женщины, байдарка-одиночка, 500 м): 1. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия), 2. Тамара Чипеш (Венгрия), 3. Эмма Йоргенсен (Дания)
  • Велоспорт (мужчины, трек, медисон): 1. Португалия, 2. Италия, 3. Дания
  • Водное поло (женщины): 1. Испания, 2. Австралия, 3. Нидерланды
  • Волейбол (мужчины): 1. Франция, 2. Польша, 3. США
  • Гандбол (женские команды): 1. Норвегия, 2. Франция, 3. Дания
  • Гольф (среди женщин): 1. Лидия Ко (Новая Зеландия), 2. Эстер Гензелейт (Германия), 3. Сиюй Линь (Китай)
  • Легкая атлетика (марафон среди мужчин): 1. Тамират Тола (Эфиопия), 2. Башир Абди (Бельгия), 3. Бенсон Кирпуто (Кения)
  • Легкая атлетика (мужчины, прыжки в высоту): 1. Гэмиш Кэрр (Новая Зеландия), 2. Шелби Макивон (США), 3. Мутаз Баршим (Катар)
  • Легкая атлетика (мужчины, 800 м): 1. Эммануэль Ваньонья (Кения), 2. Марко Ароп (Канада), 3. Джамель Седжати (Алжир)
  • Легкая атлетика (женщины, метание копья): 1. Китагути Харука (Япония), 2. Джо-Эн Ван Дик (Южная Африка), 3. Никола Огродникова (Чехия)
  • Легкая атлетика (женщины, 100 м ж/б): 1. Масаи Расселл (США), 2. Сирена Самба-Майела (Франция), 3. Жасмин Камачо-Куин (Пуэрто-Рико)
  • Легкая атлетика (мужчины, 5000 м): 1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия), 2. Рональд Квемои (Кения), 3. Грант Фишер (США)
  • Легкая атлетика (женщины, 1500 м): 1. Фейт Кипьегон (Кения), 2. Джессика Халл (Австралия), 3. Джорджия Белл (Великобритания)
  • Легкая атлетика (мужчины, эстафета 4х400 м): 1. США, 2. Ботсвана, 3. Великобритания
  • Легкая атлетика (женщины, эстафета 4х400 м): 1. США, 2. Нидерланды, 3. Великобритания
  • Настольный теннис (микст, команды): 1. Китай, 2. Япония, 3. Республика Корея
  • Пляжный волейбол (мужчины): 1. Швеция, 2. Германия, 3. Норвегия
  • Скалолазание (женщины, двоеборье): 1. Яня Гарнбрет (Словения), 2. Брук Рабуту (США), 3. Джессика Пильц (Австралия)
  • Прыжки в воду (мужчины, 10-метровая вышка, одиночный турнир): 1. Юань Цао (Китай), 2. Рикуто Тамаи (Япония), 3. Ноа Уильямс (Великобритания)
  • Современное пятиборье (мужчины): 1. Ахмед Эльгенди (Египет), 2. Тайшу Сато (Япония), 3. Джорджо Малан (Италия)
  • Тхэквондо (мужчины, более 80 кг): 1. Ариан Салими (Ирани), 2. Каден Каннингем (Великобритания), 3. Рафаэль Альба (Куба), Шейх Сиссе (Кот-д'Ивуар)
  • Тхэквондо (женщины свыше 67 кг): 1. Альтеа Лорен (Франция), 2. Светлана Осипова (Узбекистан), 3. Дабин Ли (Республика Корея), Нафия Куш (Турция)
  • Футбол (женщины): 1. США, 2. Бразилия, 3. Германия
  • Художественная гимнастика (женщины, групповое многоборье): 1. Китай, 2. Израиль, 3. Италия
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Десятка стран, возглавляющих медальный зачет Олимпиады-2024. Скриншот olympics.com

Медальный зачет теперь возглавляет Китай. На второй позиции США, а на третьей – Австралия. Несмотря на пятое "серебро", Украина опустилась на 21-е место в медальном зачете. Украинцев завоевали 12 наград.

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спорт Олимпийские игры Соревнования Олимпиада-2024 Олимпийская сборная Украины

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