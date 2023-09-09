Мельгоса стартував у молодіжній збірній України з поразки Німеччині

Збірні України та Німеччини перед матчем. Фото: УАФ

Іспанський наставник Унаї Мельгоса, який замінив на цій посаді Руслана Ротаня, дебютував в якості головного тренера молодіжної збірної України. У першому матчі іспанець поступився німецьким одноліткам у товариському матчі.

Подробиці зустрічі в матеріалі Новини.LIVE.

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Напередодні старту кваліфікації Євро-2025 українська команда провела спаринг проти молодіжки Бундестіма, який є триразовим чемпіоном Європи на цьому рівні, але минулий чемпіонат команда провалила та заробила лише один бал у групі.

Українська молодіжна збірна тоді дійшла до півфіналу та здобула путівку на Олімпійські ігри. Втім, цього разу команда була наполовину новою, адже Мельгоса не міг розраховувати на Трубіна, Мудрика, Бондаренка, Таловерова та інших.

Länderspielupdate:



Clemens Riedel (Deutschland U21)

• Deutschland U21 2:0 Ukraine U21

• 45 Minuten gespielt

• Ballkontakte: 44

• Pässe: 32/39 (82%)

• gewonnene Zweikämpfe: 1/4



[@SofascoreINT] pic.twitter.com/bBXG5COoAQ — SVD News (@SV1898_News) September 8, 2023

Тренер випустив з перших хвилин у воротах Нещерета, а в захисті Салюка та Смолякова, тоді як в атаці місце в основі отримали Вюннік та Волошин. Також коуч довірився дуету з “Руху” Роману та Теслюку.

Пропустили двічі у другому таймі

Гра пройшла у спокійному ритмі. У першій частині матчу захисників обох колективів грали надійно, але у другому Німеччина відкрила рахунок. Бауер отримав м'яч після розрізного пасу з флангу і пробив повз Нещерета.

Українці стали активніше грати після пропущеного м'яча. Мельгоса випустив Брагару, Квасницю та Рубчинського і останній став одним із найгостріших на полі. Втім захист німців не дозволяв "синьо-жовтим" створювати багато небезпек. Німці ж скористалися однією з контратак і подвоїли перевагу.

Таким чином Мельгоса стартує у молодіжці з поразки. Тепер команда має підготуватися до першої відбірної гри проти Північної Ірландії (12 вересня). Окрім "зелених", суперниками України стануть Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.

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