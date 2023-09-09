Мельгоса стартовал в молодежной сборной Украины по поражению Германии

Сборная Украины и Германии перед матчем. Фото: УАФ

Испанский наставник Унаи Мельгоса , заменивший на этом посту Руслана Ротаня, дебютировал в качестве главного тренера молодежной сборной Украины. В первом матче испанец уступил немецким сверстникам в товарищеском матче.

Подробности встречи в материале Новини.LIVE.

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В преддверии старта квалификации Евро-2025 украинская команда провела спарринг против молодежки Бундестима, который является трехкратным чемпионом Европы на этом уровне, но прошлый чемпионат команда провалила и заработала всего один балл в группе.

Украинская молодежная сборная тогда дошла до полуфинала и получила путевку на Олимпийские игры. Впрочем, на этот раз команда была наполовину новой, ведь Мельгос не мог рассчитывать на Трубина, Мудрика, Бондаренко, Таловерова и других.

Länderspielupdate:



Clemens Riedel (Deutschland U21)

• Deutschland U21 2:0 Украина U21

• 45 минут gespielt

• Ballkontakte: 44

• Pässe: 32/39 (82%)

• gewonnene Zweikämpfe: 1/4



[ @SofascoreINT ] pic.twitter.com/bBXG5COoAQ — SVD News (@SV1898_News) September 8, 2023

Тренер выпустил с первых минут в воротах Нещерета, а в защите Салюка и Смолякова, в то время как в атаке место в основе получили Вюнник и Волошин. Также коуч доверился дуэту из "Руха" Роману и Теслюку.

Пропустили дважды во втором тайме

Игра прошла в спокойном ритме. В первой части матча защитников обоих коллективов играли надежно, но во втором Германия открыла счет. Бауэр получил мяч после разрезного паса с фланга и пробил мимо Нещерета.

Украинцы стали активнее играть после пропущенного мяча. Мельгоса выпустил Брагару, Квасницу и Рубчинского и последний стал одним из самых острых в поле. Впрочем, защита немцев не позволяла "сине-желтым" создавать много опасностей. Немцы же воспользовались одной из контратак и удвоили преимущество.

Таким образом, Мельгоса стартует в молодежке с поражения. Теперь команда должна подготовиться к первой отборочной игре против Северной Ирландии (12 сентября). Помимо "зеленых", соперниками Украины станут Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

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