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Мельгоса стартовал в молодежной сборной Украины по поражению Германии

9 сентября 2023 08:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мельгоса стартовал в молодежной сборной Украины по поражению Германии
Сборная Украины и Германии перед матчем. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Испанский наставник Унаи Мельгоса , заменивший на этом посту Руслана Ротаня, дебютировал в качестве главного тренера молодежной сборной Украины. В первом матче испанец уступил немецким сверстникам в товарищеском матче.

Подробности встречи в материале Новини.LIVE.

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В преддверии старта квалификации Евро-2025 украинская команда провела спарринг против молодежки Бундестима, который является трехкратным чемпионом Европы на этом уровне, но прошлый чемпионат команда провалила и заработала всего один балл в группе.

Украинская молодежная сборная тогда дошла до полуфинала и получила путевку на Олимпийские игры. Впрочем, на этот раз команда была наполовину новой, ведь Мельгос не мог рассчитывать на Трубина, Мудрика, Бондаренко, Таловерова и других.

Тренер выпустил с первых минут в воротах Нещерета, а в защите Салюка и Смолякова, в то время как в атаке место в основе получили Вюнник и Волошин. Также коуч доверился дуэту из "Руха" Роману и Теслюку.

Пропустили дважды во втором тайме

Игра прошла в спокойном ритме. В первой части матча защитников обоих коллективов играли надежно, но во втором Германия открыла счет. Бауэр получил мяч после разрезного паса с фланга и пробил мимо Нещерета.

Украинцы стали активнее играть после пропущенного мяча. Мельгоса выпустил Брагару, Квасницу и Рубчинского и последний стал одним из самых острых в поле. Впрочем, защита немцев не позволяла "сине-желтым" создавать много опасностей. Немцы же воспользовались одной из контратак и удвоили преимущество.

Таким образом, Мельгоса стартует в молодежке с поражения. Теперь команда должна подготовиться к первой отборочной игре против Северной Ирландии (12 сентября). Помимо "зеленых", соперниками Украины станут Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

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