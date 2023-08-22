Мельгоса назвав заявку України U-21 на матчі з Німеччиною та Північною Ірландією

Костянтин Вівчаренко у збірній України. Фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko/

Новий головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса вже розпочав роботу з командою. Найближчим часом "синьо-жовті" зіграють кілька матчів відбірного циклу на чемпіонат Європи-2025.

Мельгоса подав заявку національної команди, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Багато футболістів із команди, яка дійшла до півфіналу нещодавньої континентальної першості, тепер виступають за Олімпійську збірну України. Нею керує Ротань. Щодо Мельгоси, він викликав у збірну чимало новачків, які мають шанс проявити себе у відборі до вже наступного чемпіонату Європи.

Єгор Ярмолюк у матчі за "Брентфорд". Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Заявка збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо" Київ), Яків Кінарейкін ("Дніпро-1" Дніпро), Кирило Фесюн ("Колос" Ковалівка).

Захисники: Костянтин Вівчаренко ("Динамо" Київ), Арсеній Батагов, Антон Боль (обидва — "Зоря" Луганськ), Даніл Скорко ("Олександрія"), Артем Смоляков ("Полісся" Житомир), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва — "Рух" Львів), Володимир Салюк ("Чорноморець" Одеса).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — "Динамо" Київ), Валентин Рубчинський ("Дніпро-1" Дніпро), Ілля Квасниця ("Рух" Львів), Максим Брагару (" Чорноморець" Одеса), Олег Очеретько, Іван Лосенко (обидва — "Шахтар" Донецьк), Євген Павлюк ("Ворскла" Полтава).

Форварди: Ігор Краснопір ("Оболонь" Київ), Денис Теслюк ("Рух" Львів), Богдан В'юнник ("Шахтар" Донецьк).

Молодіжну збірну України у вересні та жовтні чекають на два поєдинки:

08.09.2023 Німеччина — Україна (товариський матч)

12.09.2023 Україна — Північна Ірландія

12.10.2023 Люксембург — Україна

16.10.2023 Україна — Англія

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