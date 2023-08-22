Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мельгоса назвал заявку Украины U-21 на матчи с Германией и Северной Ирландией arrow

Мельгоса назвал заявку Украины U-21 на матчи с Германией и Северной Ирландией

22 августа 2023 12:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мельгоса назвал заявку Украины U-21 на матчи с Германией и Северной Ирландией
Константин Вивчаренко в сборной Украины. Фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новый главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса уже приступил к работе с командой. В ближайшее время "сине-желтые" сыграют несколько матчей отборочного цикла на чемпионат Европы-2025. 

Мельгоса представил заявку национальной команды, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола. 

Читайте также:

После Евро-2023 молодежная сборная Украины сильно изменилась. Вместо Руслана Ротаня команду возглавил испанец Унаи Мельгоса. Состав Украины U-21 тоже стал другим.

Многие футболисты из команды, которая дошла до полуфинала недавнего континентального первенства, теперь выступают за Олимпийскую сборную Украины. Ею руководит Ротань. Что касается Мельгосы, он вызвал в сборную немало новичков, у которых будет шанс проявить себя в отборе к уже следующему чемпионату Европы. 

Егор Ярмолюк
Егор Ярмолюк в матче за "Брентфорд". Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Заявка сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка). 

Защитники: Константин Вивчаренко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов, Антон Боль (оба — "Заря" Луганск), Данил Скорко ("Александрия"), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба — "Рух" Львов), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба — "Динамо" Киев), Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр), Илья Квасница ("Рух" Львов), Максим Брагару (" Черноморец" Одесса), Олег Очеретько, Иван Лосенко (оба — "Шахтер" Донецк), Евгений Павлюк ("Ворскла" Полтава).

Форварды: Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев), Денис Теслюк ("Рух" Львов), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк).

Молодежную сборную Украины в сентябре и октябре ждут два поединка:

  • 08.09.2023 Германия — Украина (товарищеский матч)
  • 12.09.2023 Украина — Северная Ирландия
  • 12.10.2023 Люксембург — Украина
  • 16.10.2023 Украина — Англия

Напомним, Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер. 

Роман Яремчук сменит клуб: украинцем интересуются в АПЛ.

"Динамо" получило усиление состава перед игрой с "Бешикташем".

Мбаппе удивил "ПСЖ" неожиданным решением: где хочет играть форвард. 

Виталий Миколенко может стать одноклубником Роналду в Саудовской Аравии.

Почеттино дал оценку Мудрику: украинца ждут перемены.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз