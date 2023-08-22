Мельгоса назвал заявку Украины U-21 на матчи с Германией и Северной Ирландией
Новый главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса уже приступил к работе с командой. В ближайшее время "сине-желтые" сыграют несколько матчей отборочного цикла на чемпионат Европы-2025.
Мельгоса представил заявку национальной команды, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
После Евро-2023 молодежная сборная Украины сильно изменилась. Вместо Руслана Ротаня команду возглавил испанец Унаи Мельгоса. Состав Украины U-21 тоже стал другим.
Многие футболисты из команды, которая дошла до полуфинала недавнего континентального первенства, теперь выступают за Олимпийскую сборную Украины. Ею руководит Ротань. Что касается Мельгосы, он вызвал в сборную немало новичков, у которых будет шанс проявить себя в отборе к уже следующему чемпионату Европы.
Заявка сборной Украины
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).
Защитники: Константин Вивчаренко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов, Антон Боль (оба — "Заря" Луганск), Данил Скорко ("Александрия"), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба — "Рух" Львов), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).
Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба — "Динамо" Киев), Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр), Илья Квасница ("Рух" Львов), Максим Брагару (" Черноморец" Одесса), Олег Очеретько, Иван Лосенко (оба — "Шахтер" Донецк), Евгений Павлюк ("Ворскла" Полтава).
Форварды: Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев), Денис Теслюк ("Рух" Львов), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк).
Молодежную сборную Украины в сентябре и октябре ждут два поединка:
- 08.09.2023 Германия — Украина (товарищеский матч)
- 12.09.2023 Украина — Северная Ирландия
- 12.10.2023 Люксембург — Украина
- 16.10.2023 Украина — Англия
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