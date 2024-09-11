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Мельгоса здивував висловлюванням про вихід молодіжної збірної України на чемпіонат Європи

11 вересня 2024 14:33
Валерій Ковалевич - Редактор
Мельгоса назвав недоліки у грі молодіжної збірної України
Молодіжна збірна України перед матчем Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Молодіжна збірна України перемогла на виїзді Північну Ірландію із рахунком 2:1. Це восьма перемога поспіль для підопічних Унаї Мельгоси.

Збірна України стала третьою командою, якій вдалося кваліфікуватись на молодіжний Євро-2025, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Молодіжна збірна України достроково оформила вихід на чемпіонат Європи-2025. Команда Унаї Мельгоси продовжує лідирувати у своїй відбірковій групі. Головний тренер "синьо-жовтих" поділився враженнями від гри своїх підопічних.

Руслан Нещерет
Футболісти дякують уболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/uafukraine/

Мельгоса не вважає гру команди ідеальною

Наставник збірної України заявив, що його футболістам вдалося досягти головної мети з погляду результатів. Однак тренеру не сподобалося, що гравці з Північної Ірландії створили багато моментів у другому таймі біля воріт Руслана Нещерета.

Молодіжна збірна України
Обстановка у роздягальні команди. Фото: instagram.com/uafukraine/

Мельгоса вважає, що його тренерському штабу необхідно попрацювати над тим, щоб футболісти не програвали єдиноборства і ретельніше діяли в обороні. Також у фахівця викликає побоювання недостатньо високий відсоток реалізації моментів.

"Загалом ми були кращими за суперників. Я задоволений моїми гравцями, і не тільки Волошиним і Брагару. Не хочу виділяти жодного з футболістів, адже в будь-якому матчі забити може кожен. Я вважаю, що у своєму віці вони працюють дуже добре", — заявив Мельгоса.

Тренер застеріг своїх підопічних від розслабленості, але дозволив відсвяткувати успіх. Мельгоса вважає важливим дотримання балансу між емоціями та роботою.

Наступний поєдинок молодіжна збірна України проведе проти однолітків з Англії 11 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, вболівальники збірної України кидали предмети в Ярмоленка та сварились з футболістами. 

Дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Зінченко пояснив, чому програла збірна України та що буде з командою.

Тренер збірної Чехії Гашек пояснив, чим його здивувала команда Реброва.

Шевченко зізнався, чому на початку року переїхав жити з Лондона до Києва.

спорт футбол молодіжна збірна України Унаї Мельгоса Євро-2025

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