Мельгоса назвав недоліки у грі молодіжної збірної України

Мельгоса здивував висловлюванням про вихід молодіжної збірної України на чемпіонат Європи
Молодіжна збірна України перемогла на виїзді Північну Ірландію із рахунком 2:1. Це восьма перемога поспіль для підопічних Унаї Мельгоси.
Збірна України стала третьою командою, якій вдалося кваліфікуватись на молодіжний Євро-2025, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Молодіжна збірна України достроково оформила вихід на чемпіонат Європи-2025. Команда Унаї Мельгоси продовжує лідирувати у своїй відбірковій групі. Головний тренер "синьо-жовтих" поділився враженнями від гри своїх підопічних.
Мельгоса не вважає гру команди ідеальною
Наставник збірної України заявив, що його футболістам вдалося досягти головної мети з погляду результатів. Однак тренеру не сподобалося, що гравці з Північної Ірландії створили багато моментів у другому таймі біля воріт Руслана Нещерета.
Мельгоса вважає, що його тренерському штабу необхідно попрацювати над тим, щоб футболісти не програвали єдиноборства і ретельніше діяли в обороні. Також у фахівця викликає побоювання недостатньо високий відсоток реалізації моментів.
"Загалом ми були кращими за суперників. Я задоволений моїми гравцями, і не тільки Волошиним і Брагару. Не хочу виділяти жодного з футболістів, адже в будь-якому матчі забити може кожен. Я вважаю, що у своєму віці вони працюють дуже добре", — заявив Мельгоса.
Тренер застеріг своїх підопічних від розслабленості, але дозволив відсвяткувати успіх. Мельгоса вважає важливим дотримання балансу між емоціями та роботою.
Наступний поєдинок молодіжна збірна України проведе проти однолітків з Англії 11 жовтня 2024 року.
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