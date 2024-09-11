Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мельгоса удивил высказыванием о выходе молодежной сборной Украины на чемпионат Европы arrow

Мельгоса удивил высказыванием о выходе молодежной сборной Украины на чемпионат Европы

11 сентября 2024 14:33
Валерий Ковалевич - Редактор
Мельгоса назвал недостатки в игре молодежной сборной Украины
Молодежная сборная Украины перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Молодежная сборная Украины победила на выезде Северную Ирландию со счетом 2:1. Это восьмая победа подряд для подопечных Унаи Мельгосы.

Сборная Украины стала третьей командой, которой удалось квалифицироваться на молодежный Евро-2025, сообщает официальный сайт УАФ. 

Читайте также:

Молодежная сборная Украины досрочно оформила выход на чемпионат Европы-2025. Команда Унаи Мельгосы продолжает лидировать в своей отборочной группе. Главный тренер "сине-желтых" поделился впечатлениями от игры своих подопечных. 

Руслан Нещерет
Футболисты благодарят болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/uafukraine/

Мельгоса не считает игру команды идеальной 

Наставник сборной Украины заявил, что его футболистам удалось достигнуть главной цели с точки зрения результатов. Однако тренеру не понравилось, что игроки из Северной Ирландии создали много моментов во втором тайме у ворот Руслана Нещерета. 

Молодежная сборная Украины
Обстановка в раздевалке команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Мельгоса считает, что его тренерскому штабу необходимо поработать над тем, чтобы футболисты не проигрывали единоборства и более тщательно действовали в обороне. Также у специалиста вызывает опасение недостаточно высокий процент реализации моментов. 

"В целом мы были лучше соперников. Я доволен моими игроками, и не только Волошиным и Брагару. Не хочу выделять ни одного из футболистов, ведь в любом матче забить может каждый. Я считаю, что в своем возрасте они работают очень хорошо", — заявил Мельгоса.

Тренер предостерег своих подопечных от расслабленности, но разрешил им отпраздновать успех. Мельгоса считает важным соблюдение баланса между эмоциями и работой. 

Следующий поединок молодежная сборная Украины проведет против сверстников из Англии 11 октября 2024 года. 

Напомним, жена лидера сборной Украины приняла участие в откровенной фотосессии.

Болельщики сборной Украины бросали предметы в Ярмоленко и ругались с футболистами. 

Зинченко объяснил, почему проиграла сборная Украины и что будет с командой.

Тренер сборной Чехии Гашек объяснил, чем его удивила команда Реброва.

Шевченко признался, почему в начале года переехал жить из Лондона в Киев.

спорт футбол молодежная сборная Украины Унаи Мельгоса Евро-2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:35 В Дрездене внезапно обрушился мост через реку Эльба и вызвал хаос в городе

14:34 Загрязнение воды в реках — в КМВА успокоили жителей Киева

14:28 Новая эра закупок для армии — Умеров презентовал систему DOT-Chain

14:13 Конфликт с ТЦК на улице Ядова в Одессе — реакция полиции

14:11 Образовательный омбудсмен объяснил, обязательно ли носить школьную форму

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

14:01 Милевский назвал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Чехией

14:00 В Украине увеличилось количество вакансий и выросли зарплаты — что известно

13:58 В Киеве завтра возобновят движение поездов между станциями "Героев Днепра" — "Теремки"

13:57 В Украине выросли цены на продукты — что дорожало наибольшими темпами

14:35 В Дрездене внезапно обрушился мост через реку Эльба и вызвал хаос в городе

14:34 Загрязнение воды в реках — в КМВА успокоили жителей Киева

14:28 Новая эра закупок для армии — Умеров презентовал систему DOT-Chain

14:13 Конфликт с ТЦК на улице Ядова в Одессе — реакция полиции

14:11 Образовательный омбудсмен объяснил, обязательно ли носить школьную форму

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

14:01 Милевский назвал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Чехией

14:00 В Украине увеличилось количество вакансий и выросли зарплаты — что известно

13:58 В Киеве завтра возобновят движение поездов между станциями "Героев Днепра" — "Теремки"

13:57 В Украине выросли цены на продукты — что дорожало наибольшими темпами

13:47 Одесский припортовый завод возобновил производство — но есть проблема

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Text

13:39 Загрязнение реки Десна - эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Text

12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
Text

23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

Text

17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

Text

15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит