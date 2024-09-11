Мельгоса назвал недостатки в игре молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Молодежная сборная Украины победила на выезде Северную Ирландию со счетом 2:1. Это восьмая победа подряд для подопечных Унаи Мельгосы.

Сборная Украины стала третьей командой, которой удалось квалифицироваться на молодежный Евро-2025, сообщает официальный сайт УАФ.

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Футболисты благодарят болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/uafukraine/

Мельгоса не считает игру команды идеальной

Наставник сборной Украины заявил, что его футболистам удалось достигнуть главной цели с точки зрения результатов. Однако тренеру не понравилось, что игроки из Северной Ирландии создали много моментов во втором тайме у ворот Руслана Нещерета.

Обстановка в раздевалке команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Мельгоса считает, что его тренерскому штабу необходимо поработать над тем, чтобы футболисты не проигрывали единоборства и более тщательно действовали в обороне. Также у специалиста вызывает опасение недостаточно высокий процент реализации моментов.

"В целом мы были лучше соперников. Я доволен моими игроками, и не только Волошиным и Брагару. Не хочу выделять ни одного из футболистов, ведь в любом матче забить может каждый. Я считаю, что в своем возрасте они работают очень хорошо", — заявил Мельгоса.

Тренер предостерег своих подопечных от расслабленности, но разрешил им отпраздновать успех. Мельгоса считает важным соблюдение баланса между эмоциями и работой.

Следующий поединок молодежная сборная Украины проведет против сверстников из Англии 11 октября 2024 года.

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