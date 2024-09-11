Украина обыграла Северную Ирландию в отборе на Евро-2025 со счетом 2:1

Матч Северная Ирландия U-21 — Украина U-21. Фото: УАФ

В рамках восьмого тура отбора на молодежный чемпионат Европы-2025 сыграла свой выездной матч сборная Украины U-21. Соперником команды Унаи Мельгосы была Северная Ирландия.

Украине удалось победить со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины активнее начала матч и хорошо провела первый тайм. Сначала сине желтые забили на 10-й минуте. Волошин получил мяч на линии штрафной и пробил голкипера.

Второй гол забил Брагару на 30-й минуте. Максим завершил голом выход один на один после стремительной атаки.

Во втором тайме Украина сыграла не лучшим образом и на 80-й минуте с поля удалили Батагова, который к тому же привез пенальти на свои ворота.

С 11 метров забил Аллен и после этого гола Украину ждала нервная концовка.

Северная Ирландия U-21 — Украина U-21 — 1:2

Голы: Аллен, 82 (пен.) — Волошин, 10, Брагару, 30

Северная Ирландия U-21: Шарлес — Форбс, Доннелли, Фогарти — Стюарт (Маккирнан, 46), Девенни, Робинсон (Брайан, 46), Девлин — Аллен, Тейлор (Ласти, 73), Келли (Беггли, 63)

Украина U-21: Нещерет — Смоляков (Роман, 85), Батагов, Салюк, Крупский — Варфоломеев (Рубчинский, 55), Ярмолюк (Мельниченко, 72), Очеретько — Волошин (Квасница, 85), Краснопир (Горбач, 72), Брагару

Удаление: Батагов, 80

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