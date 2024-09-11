Україна обіграла Північну Ірландію у відборі на Євро-2025 з рахунком 2:1

Матч Північна Ірландія U-21 — Україна U-21. Фото: УАФ

У рамках восьмого туру відбору на молодіжний чемпіонат Європи-2025 зіграла свій виїзний матч збірна України U-21. Суперником команди Унаї Мельгоси була Північна Ірландія.

Україні вдалося перемогти із рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна України активніше розпочала матч і добре провела перший тайм. Спочатку синьо-жовті забили на 10-й хвилині. Волошин отримав м'яч на лінії штрафного майданчика і пробив голкіпера.

Другий гол забив Брагару на 30-й хвилині. Максим завершив голом вихід віч-на-віч після стрімкої атаки.

У другому таймі Україна зіграла не найкраще і на 80-й хвилині з поля видалили Батагова, який до того ж привіз пенальті на свої ворота.

З 11 метрів забив Аллен і після цього голу на Україну чекала нервова кінцівка.

Північна Ірландія U-21 — Україна U-21 — 1:2

Голи: Аллен, 82 (пен.) — Волошин, 10, Брагару, 30

Північна Ірландія U-21: Шарлес — Форбс, Доннеллі, Фогарті — Стюарт (Маккірнан, 46), Девенні, Робінсон (Брайан, 46), Девлін — Аллен, Тейлор (Ласті, 73), Келлі (Беглі, 63)

Україна U-21: Нещерет — Смоляков (Роман, 85), Батагов, Салюк, Крупський — Варфоломєєв (Рубчинський, 55), Ярмолюк (Мельниченко, 72), Очеретько — Волошин (Квасниця, 85), Краснопір (Горбач, 72), Брагару

Вилучення: Батагов, 80

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