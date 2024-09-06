Збірна України пропустила першою, але вирвала перемогу у Сербії

Назар Волошин після голу у ворота Сербії. Фото: УАФ

Збірна України U-21 зіграла матч сьомого туру групового етапу відбору на чемпіонат Європи з футболу. Суперником синьо-жовтих стала Сербія.

Команда Унаї Мельгоси перемогла з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Україна U-21 — Сербія U-21

Сербам вдалося дуже швидко та несподівано відкрити рахунок. На 7-й хвилині матчу після подачі кутового Серафімович пробив головою, а Баждар підправив м’яч.

Після пропущеного голу Україна взяла м’яч під контроль та почали впевнено створювати моменти.

На 34-й хвилині українці зрівняли рахунок. Батагов зі своєї половини поля закинув м’яч у чужий штрафний майданчик, де Волошин випередив захисника та пробив голкіпера.

У другому таймі Україна вийшла вперед. Квасницю збили у штрафному майданчику Сербії і арбітр призначив пенальті.

З 11 метрів Ярмолюк забив "панєнкою" і його відразу замінив Яцик.

Україна U-21 — Сербія U-21 — 2:1

Голи: Волошин, 34, Ярмолюк, 58 (пен.) — Баждар, 7

Україна U-21: Нещерет — Крупський (Роман, 77), Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько, Рубчинський (Федор, 77), Ярмолюк (Яцик, 59) — Квасниця (Брагару, 59), Краснопір, Волошин (Мельниченко, 78).

Сербія U-21: Лієскич — Серафімович (Величкович, 67), Ілич, Міличич — Мімович, Вукичевич (Петкович, 83), Джодич, Мілованович — Шлівич (Тріфунович, 67), Міятович (Мілошевич, 82), Баждар.

Попередження: Шлівич, Лієскич

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