Сборная Украины пропустила первой, но вырвала победу у Сербии

Назар Волошин после гола в ворота Сербии. Фото: УАФ

Сборная Украины U-21 сыграла седьмой тур группового этапа отбора на чемпионат Европы по футболу. Соперником сине-желтых стала Сербия.

Команда Унаи Мельгосы победила со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Украина U-21 — Сербия U-21

Сербам удалось быстро и неожиданно открыть счет. На 7-й минуте матча после подачи углового Серафимович пробил головой, а Баждар подправил мяч.

После пропущенного гола Украина взяла мяч под контроль и уверенно создавала моменты.

На 34-й минуте украинцы сравняли счет. Батагов со своей половины поля забросил мяч в чужую штрафную, где Волошин опередил защитника и пробил голкипера.

Во втором тайме Украина вышла вперед. Квасницу сбили в штрафной Сербии и арбитр назначил пенальти.

С 11 метров Ярмолюк забил "паненкой" и его сразу заменил Яцик.

Украина U-21 — Сербия U-21 — 2:1

Голы: Волошин, 34, Ярмолюк, 58 (пен.) — Баждар, 7

Украина U-21: Нещерет — Крупский (Роман, 77), Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько, Рубчинский (Федор, 77), Ярмолюк (Яцик, 59) — Квасница (Брагара, 59), Краснопир, Волошин (Мельниченко, 7).

Сербия U-21: Лиескич — Серафимович (Величкович, 67), Илич, Миличич — Мимович, Вукичевич (Петкович, 83), Джодич, Милованович — Шливич (Трифунович, 67), Миятович (Милошевич, 82), Баждар.

Предупреждения: Шливич, Лиескич

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