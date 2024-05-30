Менділібар прокоментував перший європейський трофей в історії Олімпіакоса

Аль-Каабі та Менділібар. Фото: Reuters

Тренер грецького "Олімпіакоса" Хосе Луїс Менділібар не тільки виграв перший євротрофей в історії клубу, а й особисто встановив унікальне досягнення. Він став другим наставником, якому вдалося вмграти два поспіль єврокубки з різними клубами.

Свої емоції коуч розповів сайту УЄФА, передає Новини.LIVE.

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"Я відчуваю величезну радість і щастя, що допоміг змусити уболівальників "Олімпіакоса" почуватися так; я присвячую їм цю перемогу. Я щасливий, що ми досягли того, чого наш клуб ніколи раніше не робив. Ми збираємося відсвяткувати це належним чином а потім ми почнемо працювати над тим, що буде далі", — сказав Менділібар

Повторив досягнення Бенітеса

У фіналі Ліги Конференцій "Олімпіакос" мінімально здолав "Фіорентину". Таким чином Мендилібар торік із "Севільєю" виграв Лігу Європи, а зараз Лігу Конференцій із "Олімпіакосом".

WE ARE THE CHAMPIONS!!!! 🔴⚪️🏆 pic.twitter.com/XY6Hgz8BVp — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 29, 2024

Досі це вдавалося лише одному тренеру, Рафі Бенітесу, він у 2004 році виграв Кубок УЄФА з "Валенсією", а у 2005 році виграв Лігу Чемпіонів з "Ліверпулем".

А от "Фіорентина" натомість програла другий фінал Ліги Конференцій поспіль. Минулого року італійці поступилися "Вест Хему" з рахунком 1:2.

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