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Мендилибар прокомментировал первый европейский трофей в истории Олимпиакоса

30 мая 2024 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мендилибар прокомментировал первый европейский трофей в истории Олимпиакоса
Аль-Кааби и Мендилибар. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Тренер греческого "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар не только выиграл первый евротрофей в истории клуба, но лично установил уникальное достижение. Он стал вторым наставником, которому удалось отыграть два подряд еврокубка с разными клубами.

Свои эмоции коуч поведал сайту УЕФА, передает Новини.LIVE.

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"Я чувствую огромную радость и счастье, что помог заставить болельщиков "Олимпиакоса" чувствовать себя так; я посвящаю им эту победу. Я счастлив, что мы добились того, чего наш клуб никогда раньше не делал. Мы собираемся отпраздновать это должным образом а затем мы начнем работать над тем, что будет дальше", — сказал Мендилибар

Повторил достижение Бенитеса

В финале Лиги Конференций "Олимпиакос" минимально одолел "Фиорентину". Таким образом, Мендилибар в прошлом году с "Севильей" выиграл Лигу Европы, а сейчас Лигу Конференций с "Олимпиакосом".

До этого это удавалось только одному тренеру, Рафи Бенитесу, он в 2004 году выиграл Кубок УЕФА с "Валенсией", а в 2005 году выиграл Лигу Чемпионов с "Ливерпулем".

А вот "Фиорентина" проиграла второй финал Лиги Конференций подряд. В прошлом году итальянцы уступили "Вест Хэму" со счетом 1:2.

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб.

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В сети показали, как выглядит "Донбасс Арена" во время оккупации "русским миром".

Лига Конференций
Фиорентина
Хосе Луис Мендилибар
еврокубки
Олимпиакос

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