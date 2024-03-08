Мессі дивом уникнув травми після жорсткої гри американського футболіста
Лідер американської команди "Інтер Маямі" Ліонель Мессі пережив цілу гаму емоцій під час матчу з "Нешвіллом". Аргентинець забив важливий гол і мало не зазнав важкого травмування.
"Інтер" не зумів перемогти у виїзному поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.
У першому матчі 1/8 плей-офф Кубка чемпіонів КОНКАКАФ "Нешвілл" прийняв "Інтер Маямі". Джейкоб Шаффельбург відкрив рахунок уже на 4 хвилині, а на початку другого тайму записав на свій рахунок дубль. Проте гості двічі зуміли відігратися.
Небезпечне зіткнення із суперником
В одному з епізодів матчу Ліонель Мессі намагався першим встигнути до м'яча і зіштовхнувся із Лукасом Макнотоном. Захисник "Нешвілла" ненавмисно вдарив аргентинця в гомілку лівої ноги. Зірці "Інтера" знадобилося декілька хвилин та допомога медиків для того, щоб продовжити гру. Однак при цьому Мессі дивом уникнув перелому та тяжкої травми.
У сезоні 2023/2024 аргентинський футболіст зіграв за команду з Маямі чотири матчі, забив стільки ж голів і зробив одну результативну передачу.
Гол Луїса Суареса на п'ятій доданій до матчу хвилині дозволив "Інтеру" стати фаворитом протистояння з "Нешвіллом". Поєдинок у відповідь відбудеться 14 березня.
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