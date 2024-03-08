Мессі дивом уникнув травми після жорсткої гри американського футболіста

Ліонель Мессі у матчі проти "Нешвілла". Фото: Reuters/Steve Roberts

Лідер американської команди "Інтер Маямі" Ліонель Мессі пережив цілу гаму емоцій під час матчу з "Нешвіллом". Аргентинець забив важливий гол і мало не зазнав важкого травмування.

"Інтер" не зумів перемогти у виїзному поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У першому матчі 1/8 плей-офф Кубка чемпіонів КОНКАКАФ "Нешвілл" прийняв "Інтер Маямі". Джейкоб Шаффельбург відкрив рахунок уже на 4 хвилині, а на початку другого тайму записав на свій рахунок дубль. Проте гості двічі зуміли відігратися.

Небезпечне зіткнення із суперником

В одному з епізодів матчу Ліонель Мессі намагався першим встигнути до м'яча і зіштовхнувся із Лукасом Макнотоном. Захисник "Нешвілла" ненавмисно вдарив аргентинця в гомілку лівої ноги. Зірці "Інтера" знадобилося декілька хвилин та допомога медиків для того, щоб продовжити гру. Однак при цьому Мессі дивом уникнув перелому та тяжкої травми.

Мессі надають допомогу прямо на полі. Фото: Reuters/Steve Roberts

У сезоні 2023/2024 аргентинський футболіст зіграв за команду з Маямі чотири матчі, забив стільки ж голів і зробив одну результативну передачу.

Гол Луїса Суареса на п'ятій доданій до матчу хвилині дозволив "Інтеру" стати фаворитом протистояння з "Нешвіллом". Поєдинок у відповідь відбудеться 14 березня.

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