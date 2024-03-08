Месси чудом избежал травмы после жесткой игры американского футболиста

Лионель Месси в матче против "Нэшвилла". Фото: Reuters/Steve Roberts

Лидер американской команды "Интер Майами" Лионель Месси испытал целую гамму эмоций во время матча с "Нэшвиллом". Аргентинец забил важный гол и чуть не получил тяжелую травму.

"Интер" не сумел одержать победу в выездном поединке, сообщает портал Новини.LIVE.

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В первом матче 1/8 плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ "Нэшвилл" принял "Интер Майами". Джейкоб Шаффельбург открыл счет уже на 4 минуте, а в начале второго тайма записал на свой счет дубль. Однако гости дважды сумели отыграться.

Опасное столкновение с соперником

В одном из эпизодов матча Лионель Месси пытался первым успеть к мячу и столкнулся с Лукасом Макнотоном. Защитник "Нэшвилла" неумышленно ударил аргентинца в голень левой ноги. Звезде "Интера" понадобилось несколько минут и помощь медиков для того, чтобы продолжить игру. Однако при этом Месси чудом избежал перелома и тяжелой травмы.

Месси оказывают помощь прямо на поле. Фото: Reuters/Steve Roberts

В сезоне 2023/2024 аргентинский футболист сыграл за команду из Майами четыре матча, забил столько же голов и сделал одну результативную передачу.

Гол Луиса Суареса на пятой добавленной к матчу минуте позволил "Интеру" стать фаворитом противостояния с "Нэшвиллом". Ответный поединок состоится 14 марта.

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