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Мессі— номер один в історії: жодна людина у світі не вигравала стільки трофеїв

20 серпня 2023 12:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мессі— номер один в історії: жодна людина у світі не вигравала стільки трофеїв
Ліонель Мессі. Фото: "Інтер Майамі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Завдяки перемозі у Кубку ліги аргентинський футболіст Ліонель Мессі виграв свій перший трофей у "Інтер Майамі". Також він одноосібно став світовим рекордсменом.

Тепер Мессі має 44 трофеї за кар'єру, повідомив портал Новини.LIVE.

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Мессі — одноосібний рекордсмен

У фіналі Кубка ліг "Інтер Маямі" у серії пенальті обіграв "Нешвіл" у серії пенальті (1:1, 10:9 по пен.). Єдиний гол "Інтер" забив після удару Мессі.

Загалом на турнірі Мессі у семи матчах забив десять м'ячів за "Інтер Маямі".

Раніше, коли Мессі мав 43 титули, він ділив перше місце зі своїм другом Дані Алвесом.

Усі титули Мессі:

  • Чемпіонат світу 2022
  • 4 Ліги чемпіонів
  • Кубок Америки 2021
  • Олімпійські ігри 2008
  • 3 Суперкубки УЄФА
  • 3 Клубних чемпіонати світу
  • 10 чемпіонатів Іспанії
  • 7 Кубків Іспанії
  • 8 Суперкубків Іспанії
  • 2 чемпіонати Франції
  • Суперкубок Франції
  • Фіналісіма 2022
  • Молодіжний чемпіонат світу 2005
  • Кубок ліги 2023
Усі трофеї Мессі. Фото: twitter.com

Зазначимо, що у ТОП-5 найтитулованіших футболістів у світі всі грали у "Барселоні", і саме в каталонському клубі вони виграли найбільшу кількість нагород.

ТОП-5 найтитулованіших футболістів у світі:

  1. Ліонель Мессі: 44
  2. Дані Алвес: 43
  3. Андреас Іньєста: 39
  4. Жерар Піке: 38
  5. Максвелл: 37.

Також виграний Кубок ліги став першим трофеєм в історії "Інтера Маямі".

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