Мессі— номер один в історії: жодна людина у світі не вигравала стільки трофеїв
Завдяки перемозі у Кубку ліги аргентинський футболіст Ліонель Мессі виграв свій перший трофей у "Інтер Майамі". Також він одноосібно став світовим рекордсменом.
Тепер Мессі має 44 трофеї за кар'єру, повідомив портал Новини.LIVE.
Також свій перший трофей у США та 21-й у кар'єрі виграв український центральний захисник Сергій Кривцов.
Мессі — одноосібний рекордсмен
У фіналі Кубка ліг "Інтер Маямі" у серії пенальті обіграв "Нешвіл" у серії пенальті (1:1, 10:9 по пен.). Єдиний гол "Інтер" забив після удару Мессі.
Загалом на турнірі Мессі у семи матчах забив десять м'ячів за "Інтер Маямі".
Раніше, коли Мессі мав 43 титули, він ділив перше місце зі своїм другом Дані Алвесом.
Усі титули Мессі:
- Чемпіонат світу 2022
- 4 Ліги чемпіонів
- Кубок Америки 2021
- Олімпійські ігри 2008
- 3 Суперкубки УЄФА
- 3 Клубних чемпіонати світу
- 10 чемпіонатів Іспанії
- 7 Кубків Іспанії
- 8 Суперкубків Іспанії
- 2 чемпіонати Франції
- Суперкубок Франції
- Фіналісіма 2022
- Молодіжний чемпіонат світу 2005
- Кубок ліги 2023
Зазначимо, що у ТОП-5 найтитулованіших футболістів у світі всі грали у "Барселоні", і саме в каталонському клубі вони виграли найбільшу кількість нагород.
ТОП-5 найтитулованіших футболістів у світі:
- Ліонель Мессі: 44
- Дані Алвес: 43
- Андреас Іньєста: 39
- Жерар Піке: 38
- Максвелл: 37.
Також виграний Кубок ліги став першим трофеєм в історії "Інтера Маямі".
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