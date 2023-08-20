Мессі— номер один в історії: жодна людина у світі не вигравала стільки трофеїв

Ліонель Мессі. Фото: "Інтер Майамі"

Завдяки перемозі у Кубку ліги аргентинський футболіст Ліонель Мессі виграв свій перший трофей у "Інтер Майамі". Також він одноосібно став світовим рекордсменом.

Тепер Мессі має 44 трофеї за кар'єру, повідомив портал Новини.LIVE.

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Мессі — одноосібний рекордсмен

У фіналі Кубка ліг "Інтер Маямі" у серії пенальті обіграв "Нешвіл" у серії пенальті (1:1, 10:9 по пен.). Єдиний гол "Інтер" забив після удару Мессі.

Загалом на турнірі Мессі у семи матчах забив десять м'ячів за "Інтер Маямі".

Раніше, коли Мессі мав 43 титули, він ділив перше місце зі своїм другом Дані Алвесом.

Усі титули Мессі:

Чемпіонат світу 2022

4 Ліги чемпіонів

Кубок Америки 2021

Олімпійські ігри 2008

3 Суперкубки УЄФА

3 Клубних чемпіонати світу

10 чемпіонатів Іспанії

7 Кубків Іспанії

8 Суперкубків Іспанії

2 чемпіонати Франції

Суперкубок Франції

Фіналісіма 2022

Молодіжний чемпіонат світу 2005

Кубок ліги 2023

Усі трофеї Мессі. Фото: twitter.com

Зазначимо, що у ТОП-5 найтитулованіших футболістів у світі всі грали у "Барселоні", і саме в каталонському клубі вони виграли найбільшу кількість нагород.

ТОП-5 найтитулованіших футболістів у світі:

Ліонель Мессі: 44 Дані Алвес: 43 Андреас Іньєста: 39 Жерар Піке: 38 Максвелл: 37.

Також виграний Кубок ліги став першим трофеєм в історії "Інтера Маямі".

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