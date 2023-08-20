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Месси — номер один в истории: ни один человек в мире не выигрывал столько трофеев

20 августа 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Месси — номер один в истории: ни один человек в мире не выигрывал столько трофеев
Лионель Месси. Фото: "Интер Майами"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Благодаря победе в Кубке лиги аргентинский футболист Лионель Месси выиграл свой первый трофей в "Интер Майами". Также он единолично стал мировым рекордсменом.

Теперь у Месси 44 трофея за карьеру, сообщил портал Новини.LIVE.

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Месси — единоличный рекордсмен

В финале Кубка лиг "Интер Майами" в серии пенальти обыграл "Нэшвилл" в серии пенальти (1:1, 10:9 по пен.). Единственный гол "Интера" случился после дальнего удара Месси.

Всего в турнире Месси в семи матчах забил десять мячей за "Интер Майами".

Ранее, когда у Месси было 43 титула, он делил первое место со своим другом Дани Алвесом.

Все титулы Месси:

  • Чемпионат мира 2022
  • 4 Лиги чемпионов
  • Кубок Америки 2021
  • Олимпийские игры 2008
  • 3 Суперкубка УЕФА
  • 3 Клубных чемпионата мира
  • 10 чемпионатов Испании
  • 7 Кубков Испании
  • 8 Суперкубков Испании
  • 2 чемпионата Франции
  • Суперкубок Франции
  • Финалиссима 2022
  • Молодежный чемпионат мира 2005
  • Кубок лиги 2023
Все трофеи Месси. Фото: twitter.com

Отметим, что в Топ-5 самых титулованных футболистов в мире все играли в "Барселоне", и именно в каталонском клубе они выиграли наибольшее количество наград.

Топ-5 самых титулованных футболистов в мире:

  1. Лионель Месси: 44
  2. Дани Алвес: 43
  3. Андреас Иньеста: 39
  4. Жерар Пике: 38
  5. Максвелл: 37.

Также выигранный Кубок лили стал первым трофеем в истории "Интера Майами".

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