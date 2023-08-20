Месси — номер один в истории: ни один человек в мире не выигрывал столько трофеев
Благодаря победе в Кубке лиги аргентинский футболист Лионель Месси выиграл свой первый трофей в "Интер Майами". Также он единолично стал мировым рекордсменом.
Теперь у Месси 44 трофея за карьеру, сообщил портал Новини.LIVE.
Также свой первый трофей в США и 21-й в карьере выиграл украинский центральный защитник Сергей Кривцов.
Месси — единоличный рекордсмен
В финале Кубка лиг "Интер Майами" в серии пенальти обыграл "Нэшвилл" в серии пенальти (1:1, 10:9 по пен.). Единственный гол "Интера" случился после дальнего удара Месси.
Всего в турнире Месси в семи матчах забил десять мячей за "Интер Майами".
Ранее, когда у Месси было 43 титула, он делил первое место со своим другом Дани Алвесом.
Все титулы Месси:
- Чемпионат мира 2022
- 4 Лиги чемпионов
- Кубок Америки 2021
- Олимпийские игры 2008
- 3 Суперкубка УЕФА
- 3 Клубных чемпионата мира
- 10 чемпионатов Испании
- 7 Кубков Испании
- 8 Суперкубков Испании
- 2 чемпионата Франции
- Суперкубок Франции
- Финалиссима 2022
- Молодежный чемпионат мира 2005
- Кубок лиги 2023
Отметим, что в Топ-5 самых титулованных футболистов в мире все играли в "Барселоне", и именно в каталонском клубе они выиграли наибольшее количество наград.
Топ-5 самых титулованных футболистов в мире:
- Лионель Месси: 44
- Дани Алвес: 43
- Андреас Иньеста: 39
- Жерар Пике: 38
- Максвелл: 37.
Также выигранный Кубок лили стал первым трофеем в истории "Интера Майами".
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