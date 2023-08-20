Месси — номер один в истории: ни один человек в мире не выигрывал столько трофеев

Лионель Месси. Фото: "Интер Майами"

Благодаря победе в Кубке лиги аргентинский футболист Лионель Месси выиграл свой первый трофей в "Интер Майами". Также он единолично стал мировым рекордсменом.

Теперь у Месси 44 трофея за карьеру, сообщил портал Новини.LIVE.

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Месси — единоличный рекордсмен

В финале Кубка лиг "Интер Майами" в серии пенальти обыграл "Нэшвилл" в серии пенальти (1:1, 10:9 по пен.). Единственный гол "Интера" случился после дальнего удара Месси.

Всего в турнире Месси в семи матчах забил десять мячей за "Интер Майами".

Ранее, когда у Месси было 43 титула, он делил первое место со своим другом Дани Алвесом.

Все титулы Месси:

Чемпионат мира 2022

4 Лиги чемпионов

Кубок Америки 2021

Олимпийские игры 2008

3 Суперкубка УЕФА

3 Клубных чемпионата мира

10 чемпионатов Испании

7 Кубков Испании

8 Суперкубков Испании

2 чемпионата Франции

Суперкубок Франции

Финалиссима 2022

Молодежный чемпионат мира 2005

Кубок лиги 2023

Все трофеи Месси. Фото: twitter.com

Отметим, что в Топ-5 самых титулованных футболистов в мире все играли в "Барселоне", и именно в каталонском клубе они выиграли наибольшее количество наград.

Топ-5 самых титулованных футболистов в мире:

Лионель Месси: 44 Дани Алвес: 43 Андреас Иньеста: 39 Жерар Пике: 38 Максвелл: 37.

Также выигранный Кубок лили стал первым трофеем в истории "Интера Майами".

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