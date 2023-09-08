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Мессі повторив рекорд Бекхема: про що йдеться

8 вересня 2023 11:24
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Мессі повторив рекорд Бекхема: про що йдеться
Ліонель Мессі заспокоює партнерів за командою. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився голом у складі своєї національної команди. "Альбіселестес" перемогли Еквадор у рамках відбору на Кубок Світу-2026.

Мессі встановив черговий особистий рекорд, повідомляє The Athletic.

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Вночі на п'ятницю, 8 вересня, збірна Аргентини зіграла з Еквадором у рамках відбору на ЧС-2026. Чинні чемпіони світу здобули перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі записав на свій рахунок лідер команди Ліонеля Скалоні.

Новий рекорд Мессі

М'яч було забито на 78-й хвилині поєдинку. Це був прямий удар зі штрафного. Лео Мессі відзначився вже 65-й раз після такого стандартного положення. За цим показником аргентинець зрівнявся з Девідом Бекхемом — власником футбольного клубу "Інтер Маямі", в якому зараз виступає Ліонель Мессі.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі у матчі за збірну Аргентини. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Світовим рекордсменом зі штрафних голів є бразилець Жуніньо Пернамбукано, на рахунку якого 77 голів. Його легендарний співвітчизник Пеле забив після штрафних 70 м'ячів. У Віктора Легротальє та Роналдіньо по 66 голів.

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