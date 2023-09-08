Месси повторил рекорд Бекхэма: о чем речь

Лионель Месси успокаивает партнеров по команде. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в составе своей национальной команды. "Альбиселестес" победили Эквадор в рамках отбора на Кубок Мира-2026.

Месси установил очередной личный рекорд, сообщает The Athletic.

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Ночью на пятницу, восьмое сентября, сборная Аргентины сыграла с Эквадором в рамках отбора на ЧМ-2026. Действующие чемпионы мира одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче записал на свой счет лидер команды Лионеля Скалони.

Новый рекорд Месси

Мяч был забит на 78-й минуте поединка. Это был прямой удар со штрафного. Лео Месси отличился уже в 65-й раз после такого стандартного положения. По этому показателю аргентинец сравнялся с Дэвидом Бекхэмом — владельцем футбольного клуба "Интер Майами", в котором сейчас выступает Лионель Месси.

Лионель Месси в матче за сборную Аргентины. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Мировым рекордсменом по голам со штрафных является бразилец Жуниньо Пернамбукано, на счету которого 77 голов. Его легендарный соотечественник Пеле забил после штрафных 70 мячей. У Виктора Легроталье и Роналдиньо по 66 голов.

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