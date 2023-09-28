Мессі програв перший трофей в "Інтері Маямі", але є нюанс

Ліонель Мессі у матчі за "Інтер". Фото: Reuters/Sam Navarro

Клуб Девіда Бекхема "Інтер Маямі" упустив можливість виграти трофей. Аргентинська зірка команди Ліонель Мессі не зміг вийти на поле, і його партнери безвільно поступилися сильним суперникам.

Мессі пропустив уже третій матч "Інтеру" поспіль, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Лідер "Інтера" з Маямі повернувся до розташування команди з рецидивом м'язової травми, яку він отримав у збірній Аргентини. Ліонель Мессі вже кілька тижнів не виходив на поле. Він пропустив три матчі: спочатку "Інтер" програв "Атланті" (2:5), потім зіграв унічию з "Орландо Сіті" (1:1), після чого поступився "Х'юстон Динамо" (1:2) у фіналі Кубка США.

Муки "Інтера" без Мессі

Окрім аргентинця, на поле не зумів вийти ще один колишній футболіст "Барселони" — Жорді Альба. Серхіо Бускетс зіграв у основному складі, але не допоміг "Інтеру" уникнути поразки.

Серхіо Бускетс та баскетболіст Джеймс Гарден. Фото: Google

На 24 хвилині Гріффін Дорсі вивів "Х'юстон" вперед, а на 33 хвилині Амін Бассі закріпив перевагу "Динамо". Номінальні гості не використали багато моментів, один гол "Х'юстона" було скасовано. "Динамо" повністю домінувало на полі. Хосеф Мартінес зумів забити "гол престижу" за "Інтер" лише на 90+1 хвилині.

Вже першого жовтня "Інтер Маямі" зіграє проти "Нью-Йорк Сіті". Невідомо, чи зможе Мессі взяти участь у цій зустрічі.

"Інтер" залишається одним з аутсайдерів Східної конференції MLS. Команда набрала лише 32 очки та займає 14 місце. Лідирує "Цинциннаті", який набрав 62 бали.

Нагадаємо, "Шахтар" може змінити тренера: хто прийде замість Ван Леувена.

Довбик забив третій гол за "Жирону" та вивів свою команду на перше місце в Ла-Лізі.

Шевченко став радником Зеленського: чим займатиметься колишній тренер збірної України.

Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже обрав команду.

"Динамо" вигнало футболіста за вживання наркотиків.