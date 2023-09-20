Мессі за допомогою Кривцова зворушливо підтримав Україну
Захисник збірної України Сергій Кривцов розповів про те, як його партнери з американського "Інтера" ставляться до війни в Україні. Багато хто співчуває гравцеві, а інші надають конкретну допомогу.
Ліонель Мессі був серед футболістів, які не залишилися осторонь проблем України, повідомив Кривцов в інтерв'ю Sportarena.
Сергій Кривцов розповів, що одразу після переходу в "Інтер Майамі" подякував власнику клубу Девіду Бекхему. Англієць став однією з перших спортивних зірок, які підтримали Україну в лютому 2022 року. Бекхем поцікавився, чи добре з родиною Кривцова. Українського гравця добре прийняли в "Інтері".
Допомога від Мессі для України
Ліонель Мессі є одним із футболістів клубу з Майамі, які найбільш активно цікавляться подіями у нашій країні. Аргентинець спільно з фондом United24 взяв участь у спеціальній акції та подарував футболку своєї національної команди з автографом.
Також подіями в Україні активно цікавиться Серхіо Бускетс, колишній партнер Лео Мессі з каталонської "Барселони". Сергій Кривцов розповів, що одноклубники постійно його підтримують.
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