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Мессі за допомогою Кривцова зворушливо підтримав Україну

20 вересня 2023 15:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі за допомогою Кривцова зворушливо підтримав Україну
Кривцов та Мессі після матчу. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Сергій Кривцов розповів про те, як його партнери з американського "Інтера" ставляться до війни в Україні. Багато хто співчуває гравцеві, а інші надають конкретну допомогу.

Ліонель Мессі був серед футболістів, які не залишилися осторонь проблем України, повідомив Кривцов в інтерв'ю Sportarena.

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Сергій Кривцов розповів, що одразу після переходу в "Інтер Майамі" подякував власнику клубу Девіду Бекхему. Англієць став однією з перших спортивних зірок, які підтримали Україну в лютому 2022 року. Бекхем поцікавився, чи добре з родиною Кривцова. Українського гравця добре прийняли в "Інтері".

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі дякує партнерам по команді. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Допомога від Мессі для України

Ліонель Мессі є одним із футболістів клубу з Майамі, які найбільш активно цікавляться подіями у нашій країні. Аргентинець спільно з фондом United24 взяв участь у спеціальній акції та подарував футболку своєї національної команди з автографом.

Також подіями в Україні активно цікавиться Серхіо Бускетс, колишній партнер Лео Мессі з каталонської "Барселони". Сергій Кривцов розповів, що одноклубники постійно його підтримують.

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