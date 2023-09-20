Месси с помощью Кривцова трогательно поддержал Украину

Кривцов и Месси после матча. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о том, как его партнеры по американскому "Интеру" относятся к войне в Украине. Многие сочувствуют игроку, а другие оказывают конкретную помощь.

Лионель Месси был в числе футболистов, которые не остались в стороне от проблем Украины, сообщил Кривцов в интервью Sportarena.

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Сергей Кривцов рассказал, что сразу после перехода в "Интер Майами" поблагодарил владельца клуба Дэвида Бекхема. Англичанин стал одной из первых спортивных звезд, которые поддержали Украину в феврале 2022 года. Бекхэм поинтересовался, все ли хорошо с семьей Кривцова. Украинского игрока хорошо приняли в "Интере".

Лионель Месси благодарит партнеров по команде. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Помощь от Месси для Украины

Лионель Месси является одним из футболистов клуба из Майами, которые наиболее активно интересуются событиями в нашей стране. Аргентинец совместно с фондом United24 поучаствовал в специальной акции и подарил футболку своей национальной команды с автографом.

Также событиями в Украине активно интересуется Серхио Бускетс, бывший партнер Лео Месси по каталонской "Барселоне". Сергей Кривцов рассказал, что одноклубники постоянно его поддерживают.

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