Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси проиграл первый трофей в "Интере Майами", но есть нюанс arrow

Месси проиграл первый трофей в "Интере Майами", но есть нюанс

28 сентября 2023 10:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси проиграл первый трофей в "Интере Майами", но есть нюанс
Лионель Месси в матче за "Интер". Фото: Reuters/Sam Navarro
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами" упустил возможность выиграть трофей. Аргентинская звезда команды Лионель Месси не смог выйти на поле, и его партнеры безвольно уступили сильному сопернику.

Месси пропустил уже третий матч "Интера" подряд, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Лидер "Интера" из Майами вернулся в расположение команды с рецидивом мышечной травмы, которую он получил в сборной Аргентины. Лионель Месси уже несколько недель не выходил на поле. Он пропустил три матча: сначала "Интер" проиграл "Атланте" (2:5), затем сыграл вничью с "Орландо Сити" (1:1), после чего уступил "Хьюстон Динамо" (1:2) в финале Кубка США. 

Мучения "Интера" без Месси

Помимо аргентинца, на поле не сумел выйти еще один бывший футболист "Барселоны" Жорди Альба. Серхио Бускетс сыграл в основном составе, но не помог "Интеру" избежать поражения. 

Бускетс и Харден
Серхио Бускетс и баскетболист Джеймс Харден. Фото: Google

На 24 минуте Гриффин Дорси вывел "Хьюстон" вперед, а на 33 минуте Амин Басси закрепил преимущество "Динамо". Номинальные гости не использовали много моментов, один гол "Хьюстона" был отменен. "Динамо" полностью доминировало на поле. Хосеф Мартинес сумел забить "гол престижа" за "Интер" только на 90+1 минуте. 

Уже первого октября "Интер Майами" сыграет против "Нью-Йорк Сити". Неизвестно, сумеет ли Месси принять участие в этой встрече. 

"Интер" остается одним из аутсайдеров Восточной конференции MLS. Команда набрала всего 32 очка и занимает 14 место. Лидирует "Цинциннати", который набрал 62 балла. 

Напомним, "Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена. 

Довбик забил третий гол за "Жирону" и вывел свою команду на первое место в Ла Лиге. 

Шевченко стал советником Зеленского: чем будет заниматься бывший тренер сборной Украины. 

Зидан хочет вернуться к тренерской работе: он уже выбрал команду.

"Динамо" выгнало футболиста за употребление наркотиков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз