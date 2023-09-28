Месси проиграл первый трофей в "Интере Майами", но есть нюанс

Лионель Месси в матче за "Интер". Фото: Reuters/Sam Navarro

Клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами" упустил возможность выиграть трофей. Аргентинская звезда команды Лионель Месси не смог выйти на поле, и его партнеры безвольно уступили сильному сопернику.

Месси пропустил уже третий матч "Интера" подряд, сообщает портал Новини.LIVE.

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Лидер "Интера" из Майами вернулся в расположение команды с рецидивом мышечной травмы, которую он получил в сборной Аргентины. Лионель Месси уже несколько недель не выходил на поле. Он пропустил три матча: сначала "Интер" проиграл "Атланте" (2:5), затем сыграл вничью с "Орландо Сити" (1:1), после чего уступил "Хьюстон Динамо" (1:2) в финале Кубка США.

Мучения "Интера" без Месси

Помимо аргентинца, на поле не сумел выйти еще один бывший футболист "Барселоны" Жорди Альба. Серхио Бускетс сыграл в основном составе, но не помог "Интеру" избежать поражения.

Серхио Бускетс и баскетболист Джеймс Харден. Фото: Google

На 24 минуте Гриффин Дорси вывел "Хьюстон" вперед, а на 33 минуте Амин Басси закрепил преимущество "Динамо". Номинальные гости не использовали много моментов, один гол "Хьюстона" был отменен. "Динамо" полностью доминировало на поле. Хосеф Мартинес сумел забить "гол престижа" за "Интер" только на 90+1 минуте.

Уже первого октября "Интер Майами" сыграет против "Нью-Йорк Сити". Неизвестно, сумеет ли Месси принять участие в этой встрече.

"Интер" остается одним из аутсайдеров Восточной конференции MLS. Команда набрала всего 32 очка и занимает 14 место. Лидирует "Цинциннати", который набрал 62 балла.

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