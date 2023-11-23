Мессі веде переговори з Лапортою про короткострокове повернення до Барселони

Ліонель Мессі у матчі проти збірної Бразилії. Фото: REUTERS/Sergio Moraes

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі може повернутись на "Камп Ноу". Він веде переговори щодо ще одного поєдинку у складі "Барселони".

Короткострокове повернення Мессі до каталонського клубу може статися через рік, повідомляє Mundo Deportivo.

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Футболіст американської команди "Інтер Маямі" Ліонель Мессі має намір знову одягнути футболку "Барселони". Аргентинець є вихованцем каталонської команди, з якої він пішов у 2021 році.

Коли Мессі зіграє за "Барселону"

Аргентинець провів два сезони у французькому "ПСЖ", після чого перейшов до американського "Інтера". Його відхід з "Барселони" був раптовим. Ліонель Мессі не встиг попрощатися з уболівальниками, працівниками клубу та партнерами по команді.

Ліонель Мессі дивиться у вічі бразильському поліцейському. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Мессі збирається виправити ситуацію та зіграти прощальний поєдинок у футболці "Барселони". Цей матч буде приурочений до 125-річчя від дня заснування каталонського клубу. Йдеться про 29 листопада 2024 року.

Ліонель Мессі має досить прохолодні стосунки з президентом "Барселони" Жоаном Лапортою, проте попри це сторони ведуть переговори про участь аргентинця в прощальному поєдинку.

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