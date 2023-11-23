Месси ведет переговоры с Лапортой о краткосрочном возвращении в Барселону
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может вернуться на "Камп Ноу". Он ведет переговоры относительно еще одного поединка в составе "Барселоны".
Краткосрочное возвращение Месси в каталонский клуб может произойти через год, сообщает Mundo Deportivo.
Футболист американской команды "Интер Майами" Лионель Месси намерен снова надеть футболку "Барселоны". Аргентинец является воспитанником каталонской команды, из которой он ушел в 2021 году.
Когда Месси сыграет за "Барселону"
Аргентинец провел два сезона во французском "ПСЖ", после чего перешел в американский "Интер". Его уход из "Барселоны" был внезапным. Лионель Месси не успел попрощаться с болельщиками, работниками клуба и партнерами по команде.
Месси собирается исправить ситуацию и сыграть прощальный поединок в футболке "Барселоны". Этот матч будет приурочен к 125-летию со дня основания каталонского клуба. Речь идет о 29 ноября 2024-го года.
У Лионеля Месси достаточно прохладные отношения с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, однако несмотря на это стороны ведут переговоры об участии аргентинца в прощальном поединке.
Напомним, "Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому.
Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока.
Сборная Украины узнала соперников по стыковым матчам отбора на Евро-2024.
Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике.
"Манчестер Сити" заинтересован в трансфере лидера "Жироны".
Читайте Новини.LIVE!