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Месси ведет переговоры с Лапортой о краткосрочном возвращении в Барселону

23 ноября 2023 13:49
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Месси ведет переговоры с Лапортой о краткосрочном возвращении в Барселону
Лионель Месси в матче против сборной Бразилии. Фото: REUTERS/Sergio Moraes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может вернуться на "Камп Ноу". Он ведет переговоры относительно еще одного поединка в составе "Барселоны". 

Краткосрочное возвращение Месси в каталонский клуб может произойти через год, сообщает Mundo Deportivo

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Футболист американской команды "Интер Майами" Лионель Месси намерен снова надеть футболку "Барселоны". Аргентинец является воспитанником каталонской команды, из которой он ушел в 2021 году. 

Когда Месси сыграет за "Барселону" 

Аргентинец провел два сезона во французском "ПСЖ", после чего перешел в американский "Интер". Его уход из "Барселоны" был внезапным. Лионель Месси не успел попрощаться с болельщиками, работниками клуба и партнерами по команде. 

Лионель Месси
Лионель Месси смотрит в глаза бразильскому полицейскому. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Месси собирается исправить ситуацию и сыграть прощальный поединок в футболке "Барселоны". Этот матч будет приурочен к 125-летию со дня основания каталонского клуба. Речь идет о 29 ноября 2024-го года. 

У Лионеля Месси достаточно прохладные отношения с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, однако несмотря на это стороны ведут переговоры об участии аргентинца в прощальном поединке. 

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