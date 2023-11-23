Месси ведет переговоры с Лапортой о краткосрочном возвращении в Барселону

Лионель Месси в матче против сборной Бразилии. Фото: REUTERS/Sergio Moraes

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может вернуться на "Камп Ноу". Он ведет переговоры относительно еще одного поединка в составе "Барселоны".

Краткосрочное возвращение Месси в каталонский клуб может произойти через год, сообщает Mundo Deportivo.

Читайте также:

Футболист американской команды "Интер Майами" Лионель Месси намерен снова надеть футболку "Барселоны". Аргентинец является воспитанником каталонской команды, из которой он ушел в 2021 году.

Когда Месси сыграет за "Барселону"

Аргентинец провел два сезона во французском "ПСЖ", после чего перешел в американский "Интер". Его уход из "Барселоны" был внезапным. Лионель Месси не успел попрощаться с болельщиками, работниками клуба и партнерами по команде.

Лионель Месси смотрит в глаза бразильскому полицейскому. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Месси собирается исправить ситуацию и сыграть прощальный поединок в футболке "Барселоны". Этот матч будет приурочен к 125-летию со дня основания каталонского клуба. Речь идет о 29 ноября 2024-го года.

У Лионеля Месси достаточно прохладные отношения с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, однако несмотря на это стороны ведут переговоры об участии аргентинца в прощальном поединке.

Напомним, "Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому.

Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока.

Сборная Украины узнала соперников по стыковым матчам отбора на Евро-2024.

Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике.

"Манчестер Сити" заинтересован в трансфере лидера "Жироны".