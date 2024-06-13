Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мессі відмовився від виклику до збірної Аргентини та заговорив про завершення кар'єри arrow

Мессі відмовився від виклику до збірної Аргентини та заговорив про завершення кар'єри

13 червня 2024 17:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ліонель Мессі пояснив відмову зіграти на Олімпіаді у Парижі
Ліонель Мессі дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Daniel Bartel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард американського клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі офіційно відмовився від виклику до збірної Аргентини на Олімпійські Ігри-2024. Ветеран відповів на запитання про те, коли він завершить кар'єру.

Мессі пояснив, чому не виступатиме на Олімпіаді-2024, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Ліонель Мессі проводить черговий результативний сезон. Досвідчений 36-річний футболіст забив 12 голів і зробив 9 результативних передач у 12 матчах. Головний тренер Олімпійської збірної Аргентини Хав'єр Маскерано закликав свого колишнього партнера по "Барселоні" зіграти на Літній Олімпіаді у Парижі, проте ветеран відповів відмовою.

Мессі обрав інший турнір

Футболіст "Інтер Маямі" заявив, що перебуває вже не в тому віці, щоб брати участь у кількох першостях поспіль. Мессі вже думає про завершення кар'єри, оскільки йому стає складно відновлюватися після матчів.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі у збірній Аргентини. Фото: Reuters/Daniel Bartel

Ліонель Мессі обрав основну збірну Аргентини, яка зіграє на Копа Америка-2024. "Альбіселестес" є чинними володарями трофея і хочуть захистити свій титул. Після цього Мессі може оголосити про завершення кар'єри національної збірної.

Нагадаємо, Салах не поїде до Саудівської Аравії — форвард готується до нового трансферу.

Маркевич порадив Довбику ідеальний клуб для продовження кар'єри. 

"Барселона" продасть чотирьох зіркових гравців заради двох новачків. 

Циганков назвав друге улюблене захоплення після футболу.

"Динамо" влітку втратить Бражка та ще двох гравців збірної України.

спорт
Олімпійські ігри
футбол
Збірна Аргентини з футболу
Олімпіада-2024
Ліонель Мессі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування