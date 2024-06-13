Ліонель Мессі пояснив відмову зіграти на Олімпіаді у Парижі

Ліонель Мессі дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Daniel Bartel

Форвард американського клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі офіційно відмовився від виклику до збірної Аргентини на Олімпійські Ігри-2024. Ветеран відповів на запитання про те, коли він завершить кар'єру.

Мессі пояснив, чому не виступатиме на Олімпіаді-2024, повідомляє Reuters.

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Ліонель Мессі проводить черговий результативний сезон. Досвідчений 36-річний футболіст забив 12 голів і зробив 9 результативних передач у 12 матчах. Головний тренер Олімпійської збірної Аргентини Хав'єр Маскерано закликав свого колишнього партнера по "Барселоні" зіграти на Літній Олімпіаді у Парижі, проте ветеран відповів відмовою.

Мессі обрав інший турнір

Футболіст "Інтер Маямі" заявив, що перебуває вже не в тому віці, щоб брати участь у кількох першостях поспіль. Мессі вже думає про завершення кар'єри, оскільки йому стає складно відновлюватися після матчів.

Ліонель Мессі у збірній Аргентини. Фото: Reuters/Daniel Bartel

Ліонель Мессі обрав основну збірну Аргентини, яка зіграє на Копа Америка-2024. "Альбіселестес" є чинними володарями трофея і хочуть захистити свій титул. Після цього Мессі може оголосити про завершення кар'єри національної збірної.

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