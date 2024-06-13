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Месси отказался от вызова в сборную Аргентины и заговорил про завершение карьеры

13 июня 2024 17:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лионель Месси объяснил отказ сыграть на Олимпиаде в Париже
Лионель Месси благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Daniel Bartel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси официально отказался от вызова в сборную Аргентины на Олимпийские Игры-2024. Ветеран ответил на вопрос о том, когда он завершит карьеру.

Месси объяснил, почему не будет выступать на Олимпиаде-2024, сообщает Reuters

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Лионель Месси проводит очередной результативный сезон. Опытный 36-летний футболист забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 12 матчах. Главный тренер Олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано позвал своего бывшего партнера по "Барселоне" сыграть на Летней Олимпиаде в Париже, однако ветеран ответил отказом. 

Месси выбрал другой турнир 

Футболист "Интер Майами" заявил, что находится уже не в том возрасте, чтобы участвовать в нескольких первенствах подряд. Месси уже задумывается о завершении карьеры, поскольку ему становится сложно восстанавливаться после матчей.  

Лионель Месси
Лионель Месси в сборной Аргентины. Фото: Reuters/Daniel Bartel

Лионель Месси выбрал основную сборную Аргентины, которая сыграет на Копа Америка-2024. "Альбиселестес" являются действующими обладателями трофея и хотят защитить свой титул. После этого Месси может объявить о завершении карьеры в национальной сборной. 

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