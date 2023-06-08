Мессі збирає друзів: ще дві зірки футболу переходять до "Інтер Маямі"

Ліонель Мессі після перемоги на Кубку Світу. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Американський клуб "Інтер Маямі" продовжує збирати у складі зірок світового футболу. Девід Бекхем не обмежився запрошенням Ліонеля Мессі.

У команду з MLS можуть перейти ще декілька відомих гравців, повідомляє Marca.

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Ліонель Мессі вже формує у своєму новому клубі "Інтер Маямі" комфортне коло із друзів та партнерів по попередніх командах. Власник клубу Девід Бекхем запросив ще кількох відомих футболістів.

Серхіо Бускетс прощається із "Барселоною". Фото: REUTERS/Albert Gea

Хто може перейти до "Інтер Маямі"?

Команда Девіда Бекхема найближчим часом зможе забути про статус аутсайдера регулярної першості. В "Інтер" перейдуть ще кілька гравців, окрім Ліонеля Мессі.

Одним із них є колишній капітан "Барселони" Серхіо Бускетс. Ще нещодавно один із найкращих півзахисників континенту не хоче виступати за інші європейські команди. Він давно товаришує з Мессі, а тому наступного тижня пройде медичний огляд у Маямі.

Анхель Ді Марія у матчі за "Ювентус". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Також до американського "Інтеру" перейде чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини Анхель Ді Марія. Ветеран завершив сезон у "Ювентусі" та оголосив клубу про бажання змінити обстановку. Він також може приєднатися до "Інтеру Маямі" наступного тижня.

Не виключено, що у клубі Бекхема з'являться й інші зіркові новачки. При цьому команда після звільнення Філа Невілла все ще не має головного тренера.

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