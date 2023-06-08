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Мессі збирає друзів: ще дві зірки футболу переходять до "Інтер Маямі"

8 червня 2023 11:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі збирає друзів: ще дві зірки футболу переходять до "Інтер Маямі"
Ліонель Мессі після перемоги на Кубку Світу. Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Американський клуб "Інтер Маямі" продовжує збирати у складі зірок світового футболу. Девід Бекхем не обмежився запрошенням Ліонеля Мессі.

У команду з MLS можуть перейти ще декілька відомих гравців, повідомляє Marca.

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Ліонель Мессі вже формує у своєму новому клубі "Інтер Маямі" комфортне коло із друзів та партнерів по попередніх командах. Власник клубу Девід Бекхем запросив ще кількох відомих футболістів.

Серхіо Бускетс
Серхіо Бускетс прощається із "Барселоною". Фото: REUTERS/Albert Gea

Хто може перейти до "Інтер Маямі"?

Команда Девіда Бекхема найближчим часом зможе забути про статус аутсайдера регулярної першості. В "Інтер" перейдуть ще кілька гравців, окрім Ліонеля Мессі.

Одним із них є колишній капітан "Барселони" Серхіо Бускетс. Ще нещодавно один із найкращих півзахисників континенту не хоче виступати за інші європейські команди. Він давно товаришує з Мессі, а тому наступного тижня пройде медичний огляд у Маямі.

Анхель Ді Марія
Анхель Ді Марія у матчі за "Ювентус". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Також до американського "Інтеру" перейде чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини Анхель Ді Марія. Ветеран завершив сезон у "Ювентусі" та оголосив клубу про бажання змінити обстановку. Він також може приєднатися до "Інтеру Маямі" наступного тижня.

Не виключено, що у клубі Бекхема з'являться й інші зіркові новачки. При цьому команда після звільнення Філа Невілла все ще не має головного тренера.

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