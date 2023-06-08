Месси собирает друзей: еще две звезды футбола переходят в "Интер Майами"

Лионель Месси после победы на Кубке Мира. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Американский клуб "Интер Майами" продолжает собирать в составе звезд мирового футбола. Дэвид Бекхэм не ограничился приглашением Лионеля Месси.

В команду из MLS могут перейти еще несколько известных игроков, сообщает Marca.

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Лионель Месси уже формирует в своем новом клубе "Интер Майами" комфортный круг из друзей и партнеров по предыдущим командам. Владелец клуба Дэвид Бекхэм пригласил еще несколько известных футболистов.

Серхио Бускетс прощается с "Барселоной". Фото: REUTERS/Albert Gea

Кто может перейти в "Интер Майами"?

Команда Дэвида Бекхэма в ближайшее время сможет забыть о статусе аутсайдера регулярного первенства. В "Интер" перейдут еще несколько игроков помимо Лионеля Месси.

Одним из них является бывший капитан "Барселоны" Серхио Бускетс. Некогда один из лучших полузащитников континента не хочет выступать за другие европейские команды. Он давно дружит с Месси, а потому на следующей неделе пройдет медицинский осмотр в Майами.

Анхель Ди Мария в матче за "Ювентус". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Также в американский "Интер" перейдет чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины Анхель Ди Мария. Ветеран завершил сезон в "Ювентусе" и объявил клубу о желании сменить обстановку. Он тоже может присоединиться к "Интеру Майами" на следующей неделе.

Не исключено, что в клубе Бекхэма появятся и другие звездные новички. При этом у команды после увольнения Фила Невилла все еще нет главного тренера.

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