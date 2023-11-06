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Металіст 1925 підтвердив відставку Едмара — у тренера нова команда

6 листопада 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Металіст 1925 підтвердив відставку Едмара — у тренера нова команда
Едмар. Фото: metalist1925.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Харківський "Металіст 1925" офіційно залишився без головного тренера. Едмар отримав пропозицію з іншого клубу.

Відповідну заяву "Металіст 1925" зробив на офіційних ресурсах.

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Зазначимо, що Едмар у "Металісті 1925" був виконувачем обов’язків головного тренера.

Эдмар
Едмар попрощався з гравцями. Фото: metalist1925.com

Едмар пішов з "Металіста 1925"

За інформацією клубу, іноземна команда запропонувала Едмару роботу й він на неї погодився.

Минулого тижня на тренуванні 43-річний ексгравець збірної України попрощався з футболістами та працівниками клубу.

Дерело Sport-express повідомило, що Едмар очолить "Тобол" з Казахстану.

Едмар став в.о. головного тренера "Металіста 1925" у жовтні минулого року. З тих пір команда провела 36 поєдинків, у яких 8 разів перемогла, 14 разів зіграла в нічию та ще 14 матчів програла.

Наразі харків'яни займають в УПЛ дев'яту позицію, маючи в активі 15 очок. Наступний матч вони зіграють 11 листопада проти житомирського "Полісся".

Хто замінить Едмара

З командою продовжить роботу в.о. головного тренера Олег Голодюк, Євген Котов, тренер-аналітик Максим Цвіренко, тренер воротарів Сергій Вольваков та тренер з фізичної підготовки Андрій Шабалін.

Нагадаємо, Забарний перейде з "Борнмута" до топклубу наприкінці сезону. 

Капітан "Евертона" голосно висловився про Миколенка. 

Едмар покинув посаду головного тренера "Металіста 1925". 

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