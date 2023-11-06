Металіст 1925 підтвердив відставку Едмара — у тренера нова команда
Харківський "Металіст 1925" офіційно залишився без головного тренера. Едмар отримав пропозицію з іншого клубу.
Відповідну заяву "Металіст 1925" зробив на офіційних ресурсах.
Зазначимо, що Едмар у "Металісті 1925" був виконувачем обов’язків головного тренера.
Едмар пішов з "Металіста 1925"
За інформацією клубу, іноземна команда запропонувала Едмару роботу й він на неї погодився.
Минулого тижня на тренуванні 43-річний ексгравець збірної України попрощався з футболістами та працівниками клубу.
Дерело Sport-express повідомило, що Едмар очолить "Тобол" з Казахстану.
Едмар став в.о. головного тренера "Металіста 1925" у жовтні минулого року. З тих пір команда провела 36 поєдинків, у яких 8 разів перемогла, 14 разів зіграла в нічию та ще 14 матчів програла.
Наразі харків'яни займають в УПЛ дев'яту позицію, маючи в активі 15 очок. Наступний матч вони зіграють 11 листопада проти житомирського "Полісся".
Хто замінить Едмара
З командою продовжить роботу в.о. головного тренера Олег Голодюк, Євген Котов, тренер-аналітик Максим Цвіренко, тренер воротарів Сергій Вольваков та тренер з фізичної підготовки Андрій Шабалін.
Нагадаємо, Забарний перейде з "Борнмута" до топклубу наприкінці сезону.
Капітан "Евертона" голосно висловився про Миколенка.
Едмар покинув посаду головного тренера "Металіста 1925".
Чоловічу полтавську "Ворсклу" очолить жінка.
У чемпіонаті України футболіст ударив суддю і не шкодує про це — відео.
Читайте Новини.LIVE!