Металлист 1925 подтвердил отставку Эдмара — у тренера новая команда
Харьковский "Металлист 1925" официально остался без главного тренера. Эдмар получил предложение из другого клуба.
Соответствующее заявление "Металлист 1925" сделал на официальных ресурсах.
Отметим, что Эдмар в "Металлисте 1925" был исполняющим обязанности главного тренера.
Эдмар ушел из "Металлиста 1925"
По информации клуба, иностранная команда предложила Эдмару работу, и он на нее согласился.
На прошлой неделе на тренировке 43-летний экс-игрок сборной Украины простился с футболистами и работниками клуба.
Источник Sport-express сообщил, что Эдмар возглавит "Тобол" из Казахстана.
Эдмар стал и.о. главного тренера "Металлиста 1925" в октябре прошлого года. С тех пор команда провела 36 поединков, в которых 8 раз победила, 14 раз сыграла в ничью и еще 14 матчей проиграла.
В настоящее время харьковчане занимают в УПЛ девятую позицию, имея в активе 15 очков. Следующий матч они сыграют 11 ноября против житомирского "Полесья".
Кто заменит Эдмара
С командой продолжит работу и. главного тренера Олег Голодюк, Евгений Котов, тренер-аналитик Максим Цвиренко, тренер вратарей Сергей Вольваков и тренер по физической подготовке Андрей Шабалин.
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