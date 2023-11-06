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Металлист 1925 подтвердил отставку Эдмара — у тренера новая команда

6 ноября 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Металлист 1925 подтвердил отставку Эдмара — у тренера новая команда
Эдмар. Фото: metalist1925.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Харьковский "Металлист 1925" официально остался без главного тренера. Эдмар получил предложение из другого клуба.

Соответствующее заявление "Металлист 1925" сделал на официальных ресурсах.

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Отметим, что Эдмар в "Металлисте 1925" был исполняющим обязанности главного тренера.

Эдмар
Эдмар простился с игроками. Фото: metalist1925.com

Эдмар ушел из "Металлиста 1925"

По информации клуба, иностранная команда предложила Эдмару работу, и он на нее согласился.

На прошлой неделе на тренировке 43-летний экс-игрок сборной Украины простился с футболистами и работниками клуба.

Источник Sport-express сообщил, что Эдмар возглавит "Тобол" из Казахстана.

Эдмар стал и.о. главного тренера "Металлиста 1925" в октябре прошлого года. С тех пор команда провела 36 поединков, в которых 8 раз победила, 14 раз сыграла в ничью и еще 14 матчей проиграла.

В настоящее время харьковчане занимают в УПЛ девятую позицию, имея в активе 15 очков. Следующий матч они сыграют 11 ноября против житомирского "Полесья".

Кто заменит Эдмара

С командой продолжит работу и. главного тренера Олег Голодюк, Евгений Котов, тренер-аналитик Максим Цвиренко, тренер вратарей Сергей Вольваков и тренер по физической подготовке Андрей Шабалин.

Напомним, Забарный перейдет из "Борнмута" в топ-клуб в конце сезона.

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Эдмар покинул пост главного тренера "Металлиста 1925".

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