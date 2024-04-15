Металіст 1925 Скрипника вкрав перемогу у Дніпра-1 — відео

Матч "Металіст 1925" — "Дніпро-1". Фото: "Металіст 1925"

В рамках 24-го тура Української прем'єр-ліги пройшло два матчі. "Металіст 1925" та ЛНЗ приймали "Дніпро-1" та "Верес".

ЛНЗ святкували перемогу, а команда Віктора Скрипника врятувалася від поразки, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Металіст 1925" — "Дніпро-1"

У центральному матчі дня УПЛ "Дніпро-1" в гостях зіграв з "Металістом 1925".

Гостям вдалося відкрити рахунок на 19-й хвилині. Сарапій віддав м’яча на лівий фланг штрафної на хід Гуцуляку, який обіграв Імєрекова і пробив у ближній кут воріт. Для Олексія це був третій гол в третьому матчі підряд.

Матч йшов до перемоги "Дніпра-1", поки не прийшли стандарти в кінці гри. Спершу Гармаш не забив головою. Потім на третій доданій до матчу хвилині Юрченко подав кутовий, а Імереков спершу пробив у каркас воріт, а потім до нього відскочив м’яч й він зрівняв рахунок.

"Металіст 1925" — "Дніпро-1" — 1:1

Голи: Імереков, 90+3 — Гуцуляк, 19

"Металіст 1925": Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок — Юсов, Дмитренко (Гармаш, 46) — Юрченко — Борячук (Фрімпонг, 72), Сидоров.

"Дніпро-1": Волинець — Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Пасіч (Мельниченко, 74) — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Лєднєв, Очеретько (Танчик, 81) — Гаджиєв (Горбунов, 38).

Попередження: Сарапій

ЛНЗ — "Верес"

Черкаський ЛНЗ приймав рівненський "Верес", який завдяки своїй грі навесні здивував уболівальників футболу.

При всіх заслугах "Вересу" та повернення їх форварда Мрвальєвича, перемогу над міцним та прагматичним ЛНЗ їм здобути не вдалося. Єдиний гол їм вдалося забити на 49-й хвилині. Після передачі з лівого флангу від Пасіча на ближній штанзі забив Хобленко.

ЛНЗ — "Верес" — 1:0

Гол: Хобленко, 49

ЛНЗ: Є. Кучеренко — Норенков, Муравський, Саліху, Стасюк — Тілль (Ейнел, 70), Бар (Рибалка, 86), Яшарі — Наумець (С. Шестаков, 62), Хобленко (Прядун, 86), Г. Пасіч.

"Верес": Когут — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко (М. Шестаков, 82) — О. Кучеренко, Кухарук (Кльоц, 73) — Морозко (Шарай, 65), Яго, Шастал (Дахновський, 73) — Мрвальєвич (Гайдучик, 65).

Попередження: Кухарук.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.

"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.

Лунін мало не став причиною інфаркту в Анчелотті — українець знову помилився.

Луческу отримав вигідну пропозицію — Мірча готовий очолити новий клуб.

Колишній тренер "Баварії" привітав "Баєр" із чемпіонським титулом — що він сказав.