Металлист 1925 Скрипника украл победу у Днепра-1 — видео

Матч "Металлист 1925" — "Днепр-1". Фото: "Металлист 1925"

В рамках 24-го тура Украинской премьер-лиги прошли два матча. "Металлист 1925" и ЛНЗ принимали "Днепр-1" и "Верес".

ЛНЗ праздновал победу, а команда Виктора Скрипника спаслась от поражения, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Металлист 1925" — "Днепр-1"

В центральном матче дня УПЛ "Днепр-1" в гостях сыграл с "Металлистом 1925".

Гостям удалось открыть счет на 19-й минуте. Сарапий отдал мяч на левый фланг штрафной на ход обыгравшему Имерекова Гуцуляку и тот пробил в ближний угол ворот. Для Алексея это был третий гол в третьем матче подряд.

Матч шел к победе "Днепра-1", пока не пришли стандарты в конце игры. Сначала Гармаш не забил головой. Затем на третьей добавленной минуте Юрченко подал угловой, а Имереков сначала пробил в каркас ворот, а затем к нему отскочил мяч и сравнял счет.

"Металлист 1925" — "Днепр-1" — 1:1

Голы: Имереков, 90+3 — Гуцуляк, 19

"Металлист 1925": Мозиль — Жичиков, Имереков, Фарина, Капинус — Габелок — Юсов, Дмитренко (Гармаш, 46) — Юрченко — Борячук (Фримпонг, 72), Сидоров.

"Днепр-1": Волынец — Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Пасич (Мельниченко, 74) — Бабенко, Рубчинский — Гуцуляк, Леднев, Очеретько (Танчик, 81) — Гаджиев (Горбунов, 38).

Предупреждение: Сарапий

ЛНЗ — "Верес"

Черкасский ЛНЗ принимал ровенский "Верес", который благодаря своей игре весной удивил болельщиков футбола.

При всех заслугах "Вереса" и возвращения их форварда Мрвальевича, победу над крепким и прагматичным ЛНЗ им одержать не удалось. Единственный гол хозяевам удалось забить на 49-й минуте. После передачи с левого фланга от Пасича на ближней штанге забил Хобленко.

ЛНЗ — "Верес" — 1:0

Гол: Хобленко, 49

ЛНЗ: Е. Кучеренко — Норенков, Муравский, Салиху, Стасюк — Тилль (Эйнел, 70), Бар (Рыбалка, 86), Яшари — Наумец (С. Шестаков, 62), Хобленко (Прядун, 86), Г. Пасич.

"Верес": Когут — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко (М. Шестаков, 82) — А. Кучеренко, Кухарук (Клец, 73) — Морозко (Шарай, 65), Яго, Шастал (Дахновский, 73) — Мрвальевич (Гайдучик, 65).

Предупреждение: Кухарук.

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