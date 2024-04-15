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Шевчук занял высокую должность в ФК Рух

15 апреля 2024 18:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевчук занял высокую должность в ФК Рух
Презентация Вячеслава Шевчука. Фото: пресс-служба "Руха"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футбольный клуб "Рух" официально заключил контракт с воспитанником львовского футбола Вячеславом Шевчуком. Бывший игрок сборной Украины займет должность генерального менеджера.

Шевчук станет связующим звеном между футболистами и клубным руководством, сообщает официальный сайт "Руха". 

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Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук, который стал наиболее известен по выступлениям за донецкий "Шахтер", подписал контракт со львовским "Рухом". Молодой функционер занял в клубе важную должность. 

Вячеслав Шевчук
Вячеслав Шевчук в "Рухе". Фото: пресс-служба клуба

Что Шевчук будет делать в "Рухе" 

Бывший футболист будет отвечать за коммуникацию и налаживание взаимоотношений с футбольными структурами в Украине и за рубежом и организацию проектов под эгидой "Руха". В клубе позитивно настроены в связи с этим сотрудничеством, хотя у Шевчука еще не было опыта подобной работы. 

С конца 2018 по апрель 2019 года Вячеслав Шевчук работал главным тренером донецкого "Олимпика". С осени 2021 года бывший капитан сборной Украины работал спортивным директор "Вереса", а с января по ноябрь 2023 года был вице-президентом ровенского клуба.

За сборную Украины с 2003 по 2016 годы Шевчук сыграл 56 матчей. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Лунин чуть не стал причиной инфаркта у Анчелотти — украинец снова ошибся.

Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб. 

Украинская спортсменка Екатерина Шинкаренко погибла на войне.

спорт
Вячеслав Шевчук
футбол
УПЛ
Рух Львов

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