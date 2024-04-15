Шевчук занял высокую должность в ФК Рух
Футбольный клуб "Рух" официально заключил контракт с воспитанником львовского футбола Вячеславом Шевчуком. Бывший игрок сборной Украины займет должность генерального менеджера.
Шевчук станет связующим звеном между футболистами и клубным руководством, сообщает официальный сайт "Руха".
Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук, который стал наиболее известен по выступлениям за донецкий "Шахтер", подписал контракт со львовским "Рухом". Молодой функционер занял в клубе важную должность.
Что Шевчук будет делать в "Рухе"
Бывший футболист будет отвечать за коммуникацию и налаживание взаимоотношений с футбольными структурами в Украине и за рубежом и организацию проектов под эгидой "Руха". В клубе позитивно настроены в связи с этим сотрудничеством, хотя у Шевчука еще не было опыта подобной работы.
С конца 2018 по апрель 2019 года Вячеслав Шевчук работал главным тренером донецкого "Олимпика". С осени 2021 года бывший капитан сборной Украины работал спортивным директор "Вереса", а с января по ноябрь 2023 года был вице-президентом ровенского клуба.
За сборную Украины с 2003 по 2016 годы Шевчук сыграл 56 матчей.
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