Шевчук обійняв високу посаду у ФК Рух

Презентація В'ячеслава Шевчука. Фото: пресслужба "Руху"

Футбольний клуб "Рух" офіційно уклав контракт із вихованцем львівського футболу В'ячеславом Шевчуком. Колишній гравець збірної України обійме посаду генерального менеджера.

Шевчук стане сполучною ланкою між футболістами та клубним керівництвом, повідомляє офіційний сайт "Руху".

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В'ячеслав Шевчук у ФК "Рух". Фото: пресслужба клубу

Що Шевчук робитиме у клубі

Колишній футболіст відповідатиме за комунікацію та налагодження взаємин із футбольними структурами в Україні та за кордоном та організацію проєктів під егідою "Руху". У клубі позитивно налаштовані у зв'язку з цією співпрацею, хоча Шевчук ще не мав досвіду подібної роботи.

З кінця 2018 до квітня 2019 року В'ячеслав Шевчук працював головним тренером донецького "Олімпіка". З осені 2021 року колишній капітан збірної України працював спортивним директором "Вереса", а з січня по листопад 2023 року був віцепрезидентом рівненського клубу.

За збірну України з 2003 до 2016 року Шевчук зіграв 56 матчів.

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