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Шевчук обійняв високу посаду у ФК Рух

15 квітня 2024 18:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шевчук обійняв високу посаду у ФК Рух
Презентація В'ячеслава Шевчука. Фото: пресслужба "Руху"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футбольний клуб "Рух" офіційно уклав контракт із вихованцем львівського футболу В'ячеславом Шевчуком. Колишній гравець збірної України обійме посаду генерального менеджера.

Шевчук стане сполучною ланкою між футболістами та клубним керівництвом, повідомляє офіційний сайт "Руху".

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Колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук, який став найвідомішим за виступами за донецький "Шахтар", підписав контракт із львівським "Рухом". Молодий функціонер обійняв у клубі важливу посаду.

В'ячеслав Шевчук
В'ячеслав Шевчук у ФК "Рух". Фото: пресслужба клубу

Що Шевчук робитиме у клубі

Колишній футболіст відповідатиме за комунікацію та налагодження взаємин із футбольними структурами в Україні та за кордоном та організацію проєктів під егідою "Руху". У клубі позитивно налаштовані у зв'язку з цією співпрацею, хоча Шевчук ще не мав досвіду подібної роботи.

З кінця 2018 до квітня 2019 року В'ячеслав Шевчук працював головним тренером донецького "Олімпіка". З осені 2021 року колишній капітан збірної України працював спортивним директором "Вереса", а з січня по листопад 2023 року був віцепрезидентом рівненського клубу.

За збірну України з 2003 до 2016 року Шевчук зіграв 56 матчів.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.

"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.

Лунін мало не став причиною інфаркту в Анчелотті — українець знову помилився. 

Луческу отримав вигідну пропозицію — Мірча готовий очолити новий клуб. 

Українська спортсменка Катерина Шинкаренко загинула на війні.

спорт
В'ячеслав Шевчук
футбол
УПЛ
Рух Львів

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