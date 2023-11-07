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Металіст 1925 зі скандалом вигнав з команди 19-річного футболіста

7 листопада 2023 09:08
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Агабекян Карен
редактор
Металіст 1925 зі скандалом вигнав з команди 19-річного футболіста
Вадимом Сологуб. Фото: "Металіст 1925"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після новини про припинення співпраці з в.о. головного тренера "Металіста 1925" Едмаром клуб продовжив бути ньюзмейкером УПЛ. Цього разу команда позбулася молодого гравця.

Пресслужба "Металіста 1925" повідомила, що клуб розпрощався з 19-річним Вадимом Сологубом.

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Вадимом Сологуб. Фото: "Металіст 1925"

У чому причина рішення "Металіста 1925"

У клубі повідомили, Сологуб систематично нехтував загальною дисципліною в команді. З цієї причини з гравцем розірвали контракт.

"Причиною такого рішення керівництва клубу, стали систематичні прояви неповаги до клубу з боку гравця та нехтування тренувальним процесом", — йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що Сологуб перейшов у "Металіст 1925" у березні цього року як вільний агент. За цей час гравець зіграв за харків’ян всього вісім хвилин в матчі проти луганської "Зорі", який відбувся 8 травня.

До переходу в "Металіст 1925" Сологуб виступав за "Гірник-Спорт" із Першої ліги, за який на професійному рівні провів 9 матчів.

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