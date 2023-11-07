Металлист 1925 со скандалом выгнал из команды 19-летнего футболиста
После новости об уходе и.о. главного тренера "Металлиста 1925" Эдмара харьковский клуб продолжил быть ньюзмейкером УПЛ. На этот раз команда лишилась молодого игрока.
Пресс-служба "Металлиста 1925" сообщила, что клуб распрощался с 19-летним Вадимом Сологубом.
В чем причина решения "Металлиста 1925"
В клубе сообщили, что Сологуб систематически пренебрегал общей дисциплиной в команде. По этой причине с игроком разорвали контракт.
"Причиной такого решения руководства клуба стали систематические проявления неуважения к клубу со стороны игрока и пренебрежение тренировочным процессом", — говорится в сообщении клуба.
Отметим, что Сологуб перешел в "Металлист 1925" в марте этого года как свободный агент. За это время игрок сыграл за харьковчан всего восемь минут в матче против луганской "Зари", который состоялся 8 мая.
До перехода в "Металлист 1925" Сологуб выступал за "Горняк-Спорт" из Первой лиги, за который на профессиональном уровне провел 9 матчей.
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