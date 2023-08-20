Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Металіст" оголосив велике повернення: легенда клубу став віцепрезидентом arrow

"Металіст" оголосив велике повернення: легенда клубу став віцепрезидентом

20 серпня 2023 11:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Металіст" оголосив велике повернення: легенда клубу став віцепрезидентом
Папа Гуйє. Фото: "Металіст"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний центральний захисник із Сенегалу Папа Гуйє повертається до харківського "Металіста". Легенда клубу стане одним з його менеджерів.

Гуйє обійме посаду віцепрезидента клубу. Про це повідомила пресслужба "Металіста".

Читайте також:

Сенегалець встиг пограти у "Металісті" до його зникнення та й у відродженому проекті "Метал", який потім став новим "Металістом".

Гуйє приєднався до Кобіна

За словами генерального директора клубу Валерія Григи, після початку повномасштабного вторгнення Гуйє майже весь час перебував в Україні та покидав її лише для розв'язання питань з документами.

"Безумовно, Папа Гуйє — видатний та заслужений футболіст для нашого клубу.

Він повністю заслужив на таку високу посаду. Оскільки, як ви знаєте, спортивним директором клубу є Василь Кобін, керівництво "Металіста" прийняло рішення призначити Папа Гуйє віцепрезидентом клубу.

Ми впевнені, що його досвід та знання допоможуть розвитку "Металіста" з усіх боків", — прокоментував призначення Грига.

39-річний функціонер як футболіст виступав у "Металісті" з 2006 по 2015 роки. Після відродження команди грав у ній один сезон.

В "Металісті" Папа провів 282 матчі, в яких забив вісім м’ячів та віддав сім гольових передач.

Також сенегалець грав за "Дніпро", "Волинь", "Карпати", "Дніпро-1", "Актобе", "Ростов" та "Саттон Юнайтед".

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.

Гаррі Кейн вперше забив за "Баварію": відео неймовірного гола.

Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне.

Мудрика можуть обміняти на іншого футболіста: про кого йдеться.

Київське "Динамо" готується до рекордного трансферу: хтось посилить команду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз