"Металіст" оголосив велике повернення: легенда клубу став віцепрезидентом

Папа Гуйє. Фото: "Металіст"

Легендарний центральний захисник із Сенегалу Папа Гуйє повертається до харківського "Металіста". Легенда клубу стане одним з його менеджерів.

Гуйє обійме посаду віцепрезидента клубу. Про це повідомила пресслужба "Металіста".

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Гуйє приєднався до Кобіна

За словами генерального директора клубу Валерія Григи, після початку повномасштабного вторгнення Гуйє майже весь час перебував в Україні та покидав її лише для розв'язання питань з документами.

"Безумовно, Папа Гуйє — видатний та заслужений футболіст для нашого клубу.

Він повністю заслужив на таку високу посаду. Оскільки, як ви знаєте, спортивним директором клубу є Василь Кобін, керівництво "Металіста" прийняло рішення призначити Папа Гуйє віцепрезидентом клубу.

Ми впевнені, що його досвід та знання допоможуть розвитку "Металіста" з усіх боків", — прокоментував призначення Грига.

39-річний функціонер як футболіст виступав у "Металісті" з 2006 по 2015 роки. Після відродження команди грав у ній один сезон.

В "Металісті" Папа провів 282 матчі, в яких забив вісім м’ячів та віддав сім гольових передач.

Також сенегалець грав за "Дніпро", "Волинь", "Карпати", "Дніпро-1", "Актобе", "Ростов" та "Саттон Юнайтед".

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