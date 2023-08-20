"Металлист" объявил большое возвращение: легенда клуба стал вице-президентом

Папа Гуйе. Фото: "Металлист"

Легендарный центральный защитник из Сенегала Папа Гуйе возвращается в харьковский "Металлист". Легенда клуба станет одним из его менеджеров.

Гуйе занимает должность вице-президента клуба. Об этом сообщила пресс-служба "Металлиста".

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Гуйе присоединился к Кобину

По словам генерального директора клуба Валерия Григи, после начала полномасштабного вторжения Гуйе почти все время находился в Украине и покидал ее только для решения вопросов с документами.

"Безусловно, Папа Гуйе — выдающийся и заслуженный футболист для нашего клуба.

Он полностью заслужил столь высокую должность. Поскольку, как вы знаете, спортивным директором клуба является Василий Кобин, руководство "Металлиста" приняло решение назначить Папу Гуйе вице-президентом клуба.

Мы уверены, что его опыт и знания помогут развитию "Металлиста" со всех сторон", — прокомментировал назначение Грига.

39-летний функционер как футболист выступал в "Металлисте" с 2006 по 2015 годы. После возрождения команды играл в ней один сезон.

В "Металлисте" Папа провел 282 матча, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Также сенегалец играл за "Днепр", "Волынь", "Карпаты", "Днепр-1", "Актобе", "Ростов" и "Саттон Юнайтед".

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