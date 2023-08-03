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"Ми боротимемося за нашу незалежність, ми не боїмося померти", — Усик

3 серпня 2023 11:30
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Агабекян Карен
редактор
"Ми боротимемося за нашу незалежність, ми не боїмося померти", — Усик
Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA українець Олександр Усик місяць перебуває у тренувальному таборі, де готується до наступного поєдинку. В цей час в Україні триває війна.

Усик в інтерв'ю TNT Sports розповів, що таке війна в Україні і як вона відбивається на людях.

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Зазначимо, що 26 серпня у польському Вроцлаві Олександр проведе бій із "тимчасовим" чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа.

Сирени, вибухи та молитви

Усик розповів, що не боїться повертатися в Україну і його не лякають події, що відбуваються, оскільки це рідна країна та дім. При цьому Олександр намагається молитись протягом дня за те, щоб війна припинилася.

За словами Усика, коли він був вдома в Україні, то щоночі прокидався через звуки сирен, рев наближення дронів і ракет, вибухи від роботи систем ППО. Олександр наголосив, що на власні очі бачив, як у небі підривали повітряні об'єкти.

"Вранці ти прокинувся, відвіз дітей до школи, де бачиш людей, які погано спали. Але все одно всі вони посміхаються і, якщо ти запитаєш у них: "Як ти?", ти точно знаєш, що кожної ночі були удари, вибухи, хтось то поранений, хтось загинув, більшість українців мають одну й ту саму відповідь.

Ми б'ємося за нашу свободу. І хоч би що там трапилося, ми боротимемося за нашу незалежність. Ми не боїмося вмерти. Ми хочемо бути вільними", — сказав Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

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